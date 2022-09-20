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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
Ukrayna’da Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesinin idaresi, Rusya’ya bağlanmak için bölgede referandum düzenlenmesi kararını aldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:18+0300
2022-09-20T13:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
herson
rusya
referandum
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Herson’da Rus ordusunun denetimine geçmesi sonrası oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Saldo, yerel halk konseyinin başvurusu sonrası bölgede Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi kararını aldığını belirtti.Saldo, referandumun düzenlenmesi ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracağını ve Rus liderden referandum sonuçlarını onaylamasını isteyeceğini kaydetti.Herson idarecisi ayrıca, Rusya liderliğinin, Herson’da düzenlenecek referandumun sonuçlarını tanıyacağından ve böylelikle Herson’un Rusya’nın parçası haline geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.Saldo, Rusya’ya bağlanmasının bölgenin güvenliğini sağlayacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-halk-konseyi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-cagrisi-yapti-1061411765.html
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ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, referandum

Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı

13:18 20.09.2022 (güncellendi: 13:45 20.09.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı
Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Ukrayna’da Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesinin idaresi, Rusya’ya bağlanmak için bölgede referandum düzenlenmesi kararını aldı.
Herson’da Rus ordusunun denetimine geçmesi sonrası oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Saldo, yerel halk konseyinin başvurusu sonrası bölgede Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi kararını aldığını belirtti.
Saldo, referandumun düzenlenmesi ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracağını ve Rus liderden referandum sonuçlarını onaylamasını isteyeceğini kaydetti.
Herson idarecisi ayrıca, Rusya liderliğinin, Herson’da düzenlenecek referandumun sonuçlarını tanıyacağından ve böylelikle Herson’un Rusya’nın parçası haline geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.
Saldo, Rusya’ya bağlanmasının bölgenin güvenliğini sağlayacağını da kaydetti.
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
Ukrayna krizi
Herson Halk Konseyi, Rusya’ya bağlanmak için referandum çağrısı yaptı
11:38
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