https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-bolgesi-yonetimi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-duzenleme-karari-aldi-1061417053.html
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
Ukrayna’da Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesinin idaresi, Rusya’ya bağlanmak için bölgede referandum düzenlenmesi kararını aldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:18+0300
2022-09-20T13:18+0300
2022-09-20T13:45+0300
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Herson’da Rus ordusunun denetimine geçmesi sonrası oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Saldo, yerel halk konseyinin başvurusu sonrası bölgede Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi kararını aldığını belirtti.Saldo, referandumun düzenlenmesi ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracağını ve Rus liderden referandum sonuçlarını onaylamasını isteyeceğini kaydetti.Herson idarecisi ayrıca, Rusya liderliğinin, Herson’da düzenlenecek referandumun sonuçlarını tanıyacağından ve böylelikle Herson’un Rusya’nın parçası haline geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.Saldo, Rusya’ya bağlanmasının bölgenin güvenliğini sağlayacağını da kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/herson-halk-konseyi-rusyaya-baglanmak-icin-referandum-cagrisi-yapti-1061411765.html
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ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, referandum
ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, referandum
Herson bölgesi yönetimi, Rusya’ya bağlanmak için referandum düzenleme kararı aldı
13:18 20.09.2022 (güncellendi: 13:45 20.09.2022) Abone ol
Ukrayna’da Rus güçlerinin denetiminde olan Herson bölgesinin idaresi, Rusya’ya bağlanmak için bölgede referandum düzenlenmesi kararını aldı.
Herson’da Rus ordusunun denetimine geçmesi sonrası oluşturulan askeri-sivil idarenin başındaki Vladimir Saldo, yerel halk konseyinin başvurusu sonrası bölgede Rusya’ya bağlanma referandumu düzenlenmesi kararını aldığını belirtti.
Saldo, referandumun düzenlenmesi ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başvuracağını ve Rus liderden referandum sonuçlarını onaylamasını isteyeceğini kaydetti.
Herson idarecisi ayrıca, Rusya liderliğinin, Herson’da düzenlenecek referandumun sonuçlarını tanıyacağından ve böylelikle Herson’un Rusya’nın parçası haline geleceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.
Saldo, Rusya’ya bağlanmasının bölgenin güvenliğini sağlayacağını da kaydetti.