https://sputniknews.com.tr/20220920/hdpin-reddi-hakim-talebine-aymden-ret-1061411834.html

HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret

HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP kapatma davasında reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T11:41+0300

2022-09-20T11:41+0300

2022-09-20T12:29+0300

hdp

politika

parti kapatma

aym

bekir şahin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044962184_0:246:1341:1000_1920x0_80_0_0_e63a87a7eb71625eb296246109b61d1c.jpg

HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor.Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü.Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti.Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye 30 gün ek süre verdi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" açıklaması yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hdp, parti kapatma, aym, bekir şahin