https://sputniknews.com.tr/20220920/hdpin-reddi-hakim-talebine-aymden-ret-1061411834.html
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP kapatma davasında reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T11:41+0300
2022-09-20T11:41+0300
2022-09-20T12:29+0300
hdp
politika
parti kapatma
aym
bekir şahin
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HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor.Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü.Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti.Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye 30 gün ek süre verdi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" açıklaması yaptı.
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hdp, parti kapatma, aym, bekir şahin
hdp, parti kapatma, aym, bekir şahin
HDP'nin reddi hakim talebine AYM'den ret
11:41 20.09.2022 (güncellendi: 12:29 20.09.2022) Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP kapatma davasında reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye ek süre verdi.
HDP'ye yönelik kapatma davasında süreç devam ediyor.
Kapatma davası kapsamında Anayasa Mahkemesi, HDP'nin taleplerini görüştü.
Esas hakkındaki savunmasını Nisan ayında veren HDP, Temmuz ayında da ek delilleri Anayasa Mahkemesi'ne sundu.
Mahkemeden bazı talepleri de oldu HDP, delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekelere itiraz etmiş özellikle Semra Güzel hakkındaki yargılamanın devam ettiğin belirterek davanın reddini talep etmişti.
Ayrıca, yine iki CD içinde hem Anayasa Mahkemesi hem de HDP'ye gönderilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için de ek süre istendi. HDP savunmasında mahkeme üyesi İrfan Fidan'a yönelik reddi hakim talebinde bulunmuştu.
Yüksek Mahkeme, partinin reddi hakim talebini reddetti. Ek deliller ile ilgili savunma için partiye 30 gün ek süre verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz" açıklaması yaptı.