HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Güçlü bir demokrasi istiyoruz, göstermelik değil

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu sistemde yüzde 50+1'i gerektirdiği için kilit veya anahtar niteliğinde oylar daha fazla öne çıkıyor doğal olarak. Şu an HDP esas olarak bu sayısal gücü üzerinden konuşuluyor. Eğer sayısal gücümüz bu noktaya gelmişse halk desteğinin de olduğunu gururla söyleyebiliriz. Sadece sayısal gücümüzle bunu yapabilir miyiz? Böyle bir iddiamız yok. İstiyoruz ki; bunu geniş demokrasi ittifaklarıyla birlikte yapalım, mücadeleyi birlikte yürütelim. Seçimlere giderken de nasıl tutum takındığımızı yine halkımızla ve toplumun örgütlü temsilcileriyle tartışalım."