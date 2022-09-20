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Hande Fırat: Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı
Hande Fırat: Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı
Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son durumunu değerlendirdi ve "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T10:14+0300
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi. Fırat, Ankara açısından masadaki üç kritik başlığı aktardı:Fırat, bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
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türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, hande fırat, beşar esad
türkiye, suriye, recep tayyip erdoğan, hande fırat, beşar esad

Hande Fırat: Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı

10:14 20.09.2022
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin son durumunu değerlendirdi ve "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi. Fırat, Ankara açısından masadaki üç kritik başlığı aktardı:

"1- Terör örgütü YPG/PYD ne olacak? 2- Ilımlı muhalifler ne olacak? Sisteme nasıl dahil edilecekler? 3- Mültecilerin dönüşleri nasıl, ne zaman halledilecek?"

Fırat, bugün kaleme aldığı yazısına şöyle devam etti:
"Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer 'Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli' yorumunu yapıyor. İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesi için ise uzunca bir yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır."
Suriye - Beşar Esad - seçim - kutlama - Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
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‘Türkiye ile Suriye ilişkilerinin düzelmesi yönünde çok yapısal ve önemli adımlar atılıyor’
17 Eylül, 10:11
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