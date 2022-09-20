Hande Fırat: Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı

"Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer 'Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli' yorumunu yapıyor. İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesi için ise uzunca bir yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır."