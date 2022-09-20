Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220920/halkbanktan-hisse-geri-alim-hamlesi-1061440269.html
Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi
Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi
Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8.06-8.58 TL... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:54+0300
2022-09-20T21:57+0300
ekonomi
halkbank
hisse
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103669/15/1036691513_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_765255c61c172a50646b76b256a3ffce.jpg
Borsada bankacılık hisseleri hareketli günler geçirirken, kamu bankası Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi.Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.Bloomgberg HT'nin haberine göre bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103669/15/1036691513_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_d3a98ef085d0e15cd3a76cb43c9172c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halkbank, hisse, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
halkbank, hisse, kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi

21:54 20.09.2022 (güncellendi: 21:57 20.09.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
Abone olTelegram
Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8.06-8.58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.
Borsada bankacılık hisseleri hareketli günler geçirirken, kamu bankası Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi.
Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.
Bloomgberg HT'nin haberine göre bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.
Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала