https://sputniknews.com.tr/20220920/halkbanktan-hisse-geri-alim-hamlesi-1061440269.html

Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi

Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi

Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8.06-8.58 TL... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T21:54+0300

2022-09-20T21:54+0300

2022-09-20T21:57+0300

ekonomi

halkbank

hisse

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

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Borsada bankacılık hisseleri hareketli günler geçirirken, kamu bankası Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi.Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.Bloomgberg HT'nin haberine göre bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.

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2022

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halkbank, hisse, kamuyu aydınlatma platformu (kap)