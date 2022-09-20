https://sputniknews.com.tr/20220920/halkbanktan-hisse-geri-alim-hamlesi-1061440269.html
Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi
Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi
Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8.06-8.58 TL... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:54+0300
2022-09-20T21:54+0300
2022-09-20T21:57+0300
ekonomi
halkbank
hisse
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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Borsada bankacılık hisseleri hareketli günler geçirirken, kamu bankası Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi.Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.Bloomgberg HT'nin haberine göre bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.
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halkbank, hisse, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
halkbank, hisse, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi
21:54 20.09.2022 (güncellendi: 21:57 20.09.2022) Abone ol
Halkbank aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül tarihinde 8.85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Hisse alımları 8.06-8.58 TL fiyat aralığından gerçekleşti.
Borsada bankacılık hisseleri hareketli günler geçirirken, kamu bankası Halkbank'tan hisse geri alım hamlesi geldi.
Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde aktif olan hisse geri alım programı çerçevesinde 20 Eylül'de toplamda 8,85 milyon lotluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bankanın bu alımlarının toplam karşılığı 38 milyon TL olarak kaydedildi.
Bloomgberg HT'nin haberine göre bankanın hisseleri güne 8,76 TL'den başlamış, gün içinde en düşük seviye 8,06; en yüksek seviye ise 8,92 olarak kaydedilmişti. Bankanın hisseleri günü yüzde 6,03 düşüşle 8,41 seviyesinden tamamlamıştı.
Bugün gerçekleşen hisse geri alımlarında en yüklü alım 4,02 milyon lotla 8,06 TL seviyesinden gerçekleşti.