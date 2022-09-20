https://sputniknews.com.tr/20220920/hakkinda-uzaklastirma-karari-aldiran-eski-kiz-arkadasini-darp-eden-sanik-tahliye-edildi-1061400809.html

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık tahliye edildi

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık tahliye edildi

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık hakkında tahliye kararı verildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T02:05+0300

2022-09-20T02:05+0300

2022-09-20T02:05+0300

türkiye

serbest bırakma

adli kontrol şartıyla serbest

tutuklu

konya

darp

kız arkadaş

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Konya Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.M.Y, müşteki A.H.İ. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık A.H.İ, olay günü sinir krizi geçirdiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Tanık olarak dinlenen müştekinin babası M.İ. ise sanığın kızını tehdit ettiğine tanık olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak müştekinin konutu ve iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.A.H.İ, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı H.M.Y. hakkında 24 Nisan’da suç duyurusunda bulunmuş, şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen H.M.Y, genç kızı tehdit etmeye devam etmişti.Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan A.H.İ, evine dönerken kendisini takip eden şüpheli tarafından darp edilmişti. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan A.H.İ, darp raporu alarak H.M.Y, hakkında yeniden şikayette bulunmuş, sonrasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Genç kız, şüphelinin tehdit ve hakaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış, görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.M.Y’yi gözaltına almıştı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.

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serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest, tutuklu, konya, darp, kız arkadaş