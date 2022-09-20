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Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık tahliye edildi
Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık tahliye edildi
Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık hakkında tahliye kararı verildi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T02:05+0300
2022-09-20T02:05+0300
türkiye
serbest bırakma
adli kontrol şartıyla serbest
tutuklu
konya
darp
kız arkadaş
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Konya Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.M.Y, müşteki A.H.İ. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık A.H.İ, olay günü sinir krizi geçirdiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Tanık olarak dinlenen müştekinin babası M.İ. ise sanığın kızını tehdit ettiğine tanık olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak müştekinin konutu ve iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.A.H.İ, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı H.M.Y. hakkında 24 Nisan’da suç duyurusunda bulunmuş, şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen H.M.Y, genç kızı tehdit etmeye devam etmişti.Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan A.H.İ, evine dönerken kendisini takip eden şüpheli tarafından darp edilmişti. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan A.H.İ, darp raporu alarak H.M.Y, hakkında yeniden şikayette bulunmuş, sonrasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.Genç kız, şüphelinin tehdit ve hakaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış, görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.M.Y’yi gözaltına almıştı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220909/kopegi-agaca-asarak-oldurdu-serbest-birakildi-1061018974.html
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serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest, tutuklu, konya, darp, kız arkadaş
serbest bırakma, adli kontrol şartıyla serbest, tutuklu, konya, darp, kız arkadaş

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık tahliye edildi

02:05 20.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org Erkek şiddetine susma
Erkek şiddetine susma - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org
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Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski kız arkadaşını darp eden sanık hakkında tahliye kararı verildi.
Konya Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.M.Y, müşteki A.H.İ. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık A.H.İ, olay günü sinir krizi geçirdiğini öne sürerek tahliyesini talep etti. Tanık olarak dinlenen müştekinin babası M.İ. ise sanığın kızını tehdit ettiğine tanık olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak müştekinin konutu ve iş yerine 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
A.H.İ, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle eski erkek arkadaşı H.M.Y. hakkında 24 Nisan’da suç duyurusunda bulunmuş, şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen H.M.Y, genç kızı tehdit etmeye devam etmişti.
Bunun üzerine tekrar suç duyurusunda bulunan A.H.İ, evine dönerken kendisini takip eden şüpheli tarafından darp edilmişti. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan A.H.İ, darp raporu alarak H.M.Y, hakkında yeniden şikayette bulunmuş, sonrasında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Genç kız, şüphelinin tehdit ve hakaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış, görüntüleri ihbar kabul ederek harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.M.Y’yi gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.
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