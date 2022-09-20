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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/guterres-bm-genel-kurulunun-acilisinda-turkiyenin-arabuluculugundaki-tahil-anlasmasini-ovdu-1061426291.html
Guterres, BM Genel Kurulu'nun açılışında, Türkiye'nin arabuluculuğundaki tahıl anlaşmasını övdü
Guterres, BM Genel Kurulu'nun açılışında, Türkiye'nin arabuluculuğundaki tahıl anlaşmasını övdü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 77. BM Genel Kurulu görüşmelerinin açılış konuşmasında, yükselen fiyatlar, ısınan gezegen ve öldürücü çatışmalar nedeniyle... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T16:48+0300
2022-09-20T17:32+0300
ukrayna krizi
bm genel sekreteri antonio guterres
türkiye
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* Ufukta küresel bir hoşnutsuzluk kışı var,. Güven çöküyor, eşitsizlikler patlıyor, gezegenimiz yanıyor. İnsanlar acı çekiyor ve en savunmasız olanlar en çok acı çekiyor.* Haydi, dosdoğru konuşalım: Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı. Artık buna müdahale zamanı. Fosil yakıt şirketlerinden ve onları ayakta tutanlardan hesap sormamız gerekiyor.* Tüm gelişmiş ekonomileri fosil yakıtlardan elde edilen kârları vergilendirmeye ve elde edilecek fonları hem iklim değişikliğinden kaynaklanan zararları telafi etmeye hem de yüksek fiyatlarla mücadele eden insanlara yardım etmeye ayırmaya çağırıyorum. Kirletenler bedelini ödemek zorunda. * İklim krizi tüm uluslar için birinci öncelik olmalı.* İklim değişikliğine en az katkıda bulunanlar bundan en çok acıyı çekenler konumunda. * Ukrayna'dan tahıl ihracatı çok taraflı diplomasi sayesinde geldi. * Türkiye'nin arabuluculuğunda sağlanan tahıl anlaşması dünya için 'umut' ve 'mucize' oldu.* Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek. (Rus gübresine yaptırım talep etmedi.)* Jeopolitik bölünmüşlükler, BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz.* Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor.
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bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye
bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye

Guterres, BM Genel Kurulu'nun açılışında, Türkiye'nin arabuluculuğundaki tahıl anlaşmasını övdü

16:48 20.09.2022 (güncellendi: 17:32 20.09.2022)
© AABirleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler'in (BM) 77. Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 77. BM Genel Kurulu görüşmelerinin açılış konuşmasında, yükselen fiyatlar, ısınan gezegen ve öldürücü çatışmalar nedeniyle küresel çapta huzursuzlukla dolu bir kışın yolda olduğu uyarısını yaptı.
* Ufukta küresel bir hoşnutsuzluk kışı var,. Güven çöküyor, eşitsizlikler patlıyor, gezegenimiz yanıyor. İnsanlar acı çekiyor ve en savunmasız olanlar en çok acı çekiyor.
* Haydi, dosdoğru konuşalım: Dünyamız fosil yakıtlara bağımlı. Artık buna müdahale zamanı. Fosil yakıt şirketlerinden ve onları ayakta tutanlardan hesap sormamız gerekiyor.
* Tüm gelişmiş ekonomileri fosil yakıtlardan elde edilen kârları vergilendirmeye ve elde edilecek fonları hem iklim değişikliğinden kaynaklanan zararları telafi etmeye hem de yüksek fiyatlarla mücadele eden insanlara yardım etmeye ayırmaya çağırıyorum. Kirletenler bedelini ödemek zorunda.
* İklim krizi tüm uluslar için birinci öncelik olmalı.
* İklim değişikliğine en az katkıda bulunanlar bundan en çok acıyı çekenler konumunda.
* Ukrayna'dan tahıl ihracatı çok taraflı diplomasi sayesinde geldi.
* Türkiye'nin arabuluculuğunda sağlanan tahıl anlaşması dünya için 'umut' ve 'mucize' oldu.
* Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek. (Rus gübresine yaptırım talep etmedi.)
* Jeopolitik bölünmüşlükler, BM Güvenlik Konseyi'nin işleyişini, uluslararası hukuku ve işbirliğini baltalıyor. Bu şekilde devam edemeyiz.
* Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor.
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