https://sputniknews.com.tr/20220920/fransada-strazburg-universitesi-enerji-faturasini-azaltmak-icin-yil-sonu-tatillini-uzatacak-1061434991.html

Fransa'da Strazburg Üniversitesi, enerji faturasını azaltmak için yıl sonu tatillini uzatacak

Fransa'da Strazburg Üniversitesi, enerji faturasını azaltmak için yıl sonu tatillini uzatacak

Fransa'da Strazburg Üniversitesi enerji tasarrufu için yıl sonu tatilini uzatma kararı aldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T19:31+0300

2022-09-20T19:31+0300

2022-09-20T19:31+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

elektrik

fatura

strasbourg

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Üniversiteden yapılan açıklamada, Fransa ve Avrupa ülkelerinin 2021'den bu yana enerji fiyatlarının yükselişiyle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı ve bunun Ukrayna krizi gibi nedenlerine değinildi.Elektrik ve gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin üniversitenin enerji faturasını da etkileyeceği kaydedilen açıklamada, kurumun enerji tüketimini azaltmak için atacağı somut adımlar aktarıldı.Açıklamada, bu kapsamda üniversite binalarının bu yıl daha geç tarihte ısıtılmaya başlanacağı ve mümkün olduğunca da erken tarihte ısıtılmasına son verileceği belirtildi.Üniversitenin binalarındaki sıcaklığının 19 derecede sabitleneceği aktarılan açıklamada, yıl sonu tatilinin uzatılarak 3 Ocak yerine 9 Ocak'ta sonlandırılacağı ve şubattaki tatillerde de üniversitenin binalarının ek bir hafta daha kapalı olacağı ifade edildi.Açıklamada, üniversitenin kapalı olduğu bu tarihlerde bazı istisnalar hariç personelin uzaktan çalışacağı ifade edilirken, üniversite personelinden aydınlatmaların yanı sıra fotokopi makinesi, bilgisayar gibi ekipmanları kullanmadıklarında kapatmaları istendi.

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