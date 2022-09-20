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https://sputniknews.com.tr/20220920/formula-1de-2023-sezonu-takvimi-belli-oldu-1061436571.html
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.Takvim şöyle:5 Mart Bahreyn Sahir19 Mart Suudi Arabistan Cidde2 Nisan Avustralya Melbourne16 Nisan Çin Şangay30 Nisan Azerbaycan Bakü7 Mayıs Miami Miami21 Mayıs Emilia Romagna Imola28 Mayıs Monaco Monaco4 Haziran İspanya Barcelona18 Haziran Kanada Montreal2 Temmuz Avusturya Spielberg9 Temmuz İngiltere Silverstone23 Temmuz Macaristan Budapeşte30 Temmuz Belçika Spa27 Ağustos Hollanda Zandvoort3 Eylül İtalya Monza17 Eylül Singapur Singapur24 Eylül Japonya Suzuka8 Ekim Katar Losail22 Ekim ABD Austin29 Ekim Meksika Mexico City5 Kasım Brezilya Sao Paulo18 Kasım Las Vegas Las Vegas26 Kasım Abu Dabi Yas Marina
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formula 1, takvim
formula 1, takvim

Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

20:02 20.09.2022
© AAFormula 1 yarış, araç
Formula 1 yarış, araç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu.
F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

5 Mart Bahreyn Sahir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
16 Nisan Çin Şangay
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia Romagna Imola
28 Mayıs Monaco Monaco
4 Haziran İspanya Barcelona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz İngiltere Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim ABD Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dabi Yas Marina
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