https://sputniknews.com.tr/20220920/enerji-bakani-donmezden-batiya-komur-elestirisi-gaz-olmayinca-hepsi-komure-yoneldi-1061431313.html

Enerji Bakanı Dönmez'den Batı'ya 'kömür' eleştirisi: Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi

Enerji Bakanı Dönmez'den Batı'ya 'kömür' eleştirisi: Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi

Enerji Bakanı Dönmez, "Batılı ülkeler, iklim değişikliğiyle 'mücadele' adına, son dönemde kömür aleyhine bir takım planlar açıklıyor. Tabii ki, bu atmosfer bu... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:12+0300

2022-09-20T18:12+0300

2022-09-20T18:12+0300

politika

türkiye

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın ziyaretinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde işçilerle bir araya geldi. Başta Batılı ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede, kömür aleyhine programlar ve planlar açıkladığını ifade eden Bakan Fatih Dönmez, "Ama bugün hepsi kömür peşinde" dedi ve ekledi: "Son dönemde, başta Batılı ülkeler olmak üzere, iklim değişikliğiyle 'mücadele' adına, son dönemde kömür aleyhine bir takım planlar açıklıyor. Tabii ki, bu atmosfer bu hava insanlığın ortak değeri. Korumamız gerekiyorsa birlikte de koruyacağız. Ama bugün hepsi kömür peşinde. Ne oldu da hepsi kömür peşinde? Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi. Kömür fiyatları aldı başını gitti. Bugüne kadar gazı konuşuyoruz ama kömürde de anormal yükselme oldu. Türkiye kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden birisi. Son keşiflerle birlikte yaklaşık 20 milyar ton kömürümüz var. Linyit ve taş kömür. Bunun 1.5 milyar tonu bu havzada taşkömürü ve son derece kaliteli kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz 1 milyon ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor. Bu şekilde baktığımızda burayı bin yılda bitiremezsiniz. Onun için de diyoruz ki kim üretirse üretsin üretim artsın istihdam artsın. Nitekim bizim yeni ekonomi modelimizde de yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Burada belki ihraç edecek kadar üretmiyoruz. Çünkü zaten kaliteli kömürü ithal de ediyoruz. Yıllık 30 milyon ton kömür ithalatı yapıyoruz. Bugünkü rakamlarla baktığınızda 300-400 dolar arasında değiştiğini hesaplayacak olursak neredeyse 10 milyar dolar kömür ithalatı var. Yerin altında duruyor müsaade edin çıkartalım. Birileri buraya gelip 'Biz madenci kardeşiyiz, dostuyuz' diyecek. Başka bir yerde de kömür madeninin açılmasına engel olacak protesto olacak. Burada madencinin yanındaysan Aydın'da da Denizli'de de Eskişehir'de de madencinin yanında olacaksın. Biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Maden ocaklarımızı kapatalım da dışarıdan kömür ithal edelim. Kaynağımız burada. İşçimiz var çalışmak istiyor. Daha fazla işçi alınmasını ben de istiyorum. Çalışıyoruz. Tabi yıpranmadan dolayı burada erken emeklilik oluyor. Zaman zaman istihdam sayımızda azalmalar oluyor. Dolayısıyla bizim üretim planlarımızı da bunlar etkileyebiliyor. Her müessesenin üretim planı var. Ona dayalı olarak iş gücü planlaması yapılıyor. Arkadaşlar da tekrar çalışıyorlar. İmkanlar ölçüsünde bunları inşallah kararlaştırdıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Gerekirse burada böyle bir duyuruyu tekrar yapacağız."

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