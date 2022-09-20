https://sputniknews.com.tr/20220920/elon-musktan-iran-aciklamasi-starlinkin-abd-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasini-isteyecek-1061405565.html

Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek

Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T05:03+0300

2022-09-20T05:03+0300

2022-09-20T05:03+0300

elon musk

starlink

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spacex

iran

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uydu

abd

yaptırım

ekonomik yaptırım

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.

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elon musk, starlink, space x, spacex, iran, internet, uydu, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım