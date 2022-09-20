https://sputniknews.com.tr/20220920/elon-musktan-iran-aciklamasi-starlinkin-abd-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasini-isteyecek-1061405565.html
Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek
Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T05:03+0300
2022-09-20T05:03+0300
2022-09-20T05:03+0300
elon musk
starlink
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uydu
abd
yaptırım
ekonomik yaptırım
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/jeff-bezosu-gecti-hintli-is-insani-gautam-adani-dunyanin-en-zengin-ikincisi-kisisi-oldu-1061299238.html
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elon musk, starlink, space x, spacex, iran, internet, uydu, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım
elon musk, starlink, space x, spacex, iran, internet, uydu, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım
Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek
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SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını söyledi.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.
Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.
ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.