Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220920/elon-musktan-iran-aciklamasi-starlinkin-abd-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasini-isteyecek-1061405565.html
Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek
Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T05:03+0300
2022-09-20T05:03+0300
elon musk
starlink
space x
spacex
iran
internet
uydu
abd
yaptırım
ekonomik yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/66/1042016683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05ec7be8b3a6422f253f84a5e8996007.jpg
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/jeff-bezosu-gecti-hintli-is-insani-gautam-adani-dunyanin-en-zengin-ikincisi-kisisi-oldu-1061299238.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104201/66/1042016683_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e506b680476083bd987dfc6c4b8ac9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, starlink, space x, spacex, iran, internet, uydu, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım
elon musk, starlink, space x, spacex, iran, internet, uydu, abd, yaptırım, ekonomik yaptırım

Elon Musk'tan İran açıklaması: Starlink'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasını isteyecek

05:03 20.09.2022
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty ImagesElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Win McNamee/Getty Images
Abone olTelegram
SpaceX'in kurucusu Elon Musk, şirketinin ülkedeki insanlara internet hizmeti sunabilmesi için İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf tutulmaya çalışacağını söyledi.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Starlink uydu sisteminin İran'daki insanlara internet sağlayıp sağlayamayacağını soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi.
Musk, "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" dedi.
ABD'li multimilyarder, daha önce de bir paylaşımında Starlink'in Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif olduğunu söylemişti.
Gautam Adani - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
EKONOMİ
Jeff Bezos'u geçti: Hintli iş insanı Gautam Adani, dünyanın en zengin ikincisi kişisi oldu
16 Eylül, 23:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала