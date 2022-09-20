https://sputniknews.com.tr/20220920/dunyanin-en-sacma-binasi-yikildi-1061414712.html
'Dünyanın en saçma binası' yıkıldı
'Dünyanın en saçma binası' yıkıldı
Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:25+0300
2022-09-20T12:25+0300
2022-09-20T12:26+0300
türkiye
dünyanın en saçma binası
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi.Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arma motoru Google’a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapıldı. Ocak ayında başlanan binanın yıkımı tamamlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.Çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.
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dünyanın en saçma binası, kahramanmaraş
dünyanın en saçma binası, kahramanmaraş
'Dünyanın en saçma binası' yıkıldı
12:25 20.09.2022 (güncellendi: 12:26 20.09.2022) Abone ol
Kahramanmaraş’ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi çerçevesinde 'dünyanın en saçma binası' yıkıldı. Ocak ayında yıkımına başlanılan binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı.
Kahramanmaraş’ta 1994 yılında yapılan İl Özel İdare Binası, gerek mimarisi gerekse renkleriyle aradan geçen zamanla kentin simgesi haline geldi.
Kentte kimine göre sarı bina, kimine göre 18 katlı bina, internet arma motoru Google’a göre ise, ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası için 2019 yılında yıkım kararı alındı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım ihalesi yapıldı. Ocak ayında başlanan binanın yıkımı tamamlandı. Alan için Büyükşehir Belediyesi tarafından kent meydan projesi hazırlandı. Proje çerçevesinde, aralarında valilik ile Özel İdare İş Merkezi binasının da dahil olduğu 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı kent meydan ve otopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Çalışma boyunca tek şeritten akan Trabzon Caddesi yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.