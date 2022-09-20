https://sputniknews.com.tr/20220920/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061408952.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar dün 2022 yılının rekor seviyesini 18.31 ile görürken, bugün güne 18.31'in hemen altında başladı. Euro ise ise 18.34 lira seviyelerinde seyrediyor. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T09:19+0300

2022-09-20T09:19+0300

2022-09-20T09:19+0300

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Dolar/TL yüksek seyrini koruyor. Dolar dün 2022 yılının rekor seviyesini 18.31 ile görürken, bugün güne 18.31'in hemen altında başladı.Bankalararası piyasada dolar/TL 18.30 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL 18.34 civarında işlem görüyor.Piyasalar faiz kararlarını bekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da perşembe günü faiz kararını açıklayacak.Çeyrek altın ne kadar?Gram altının fiyatı 985.47 lira seviyesinde. Çeyrek altın 1637 lira, Cumhuriyet altını ise 6 bin 738 liradan işlem görüyor.ONS altın ise 1672 dolar seviyesinde seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220919/dolar-2022-rekorunu-kirdi-1061375208.html

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