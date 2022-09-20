Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220920/dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1061442796.html
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:42+0300
2022-09-20T22:50+0300
türkiye
karadeniz
doğu karadeniz
yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060937106_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0e29f3d90c07394619c49e51f41d8b8.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı."Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat" başlığıyla yayımlanan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
türkiye
karadeniz
doğu karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060937106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28c49b3049c3a70f820607d6496d71a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, doğu karadeniz, yağış
karadeniz, doğu karadeniz, yağış

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

22:42 20.09.2022 (güncellendi: 22:50 20.09.2022)
© Sputnik / Павел БедняковRusya - yağmur - şemsiye - kadın
Rusya - yağmur - şemsiye - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone olTelegram
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
"Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat" başlığıyla yayımlanan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
21.09.2022 Çarşamba günü Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала