Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
22:42 20.09.2022 (güncellendi: 22:50 20.09.2022)
© Sputnik / Павел БедняковRusya - yağmur - şemsiye - kadın
© Sputnik / Павел Бедняков
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
"Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat" başlığıyla yayımlanan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:
21.09.2022 Çarşamba günü Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteorolojik Uyarı! Orta ve Doğu Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! @TCSamsunValilik @TCOrduValiligi @TC_giresun @TrabzonValilik @RizeVali @artvinvaliligi @AFADBaskanlik @Ghanevalilik @BayburtValiligi @samsunbsb @OrduBBld @belediyegiresun @TrabzonBelTr @rizebelediye pic.twitter.com/mWzkK2qF2K— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 20, 2022