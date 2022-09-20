https://sputniknews.com.tr/20220920/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-tahil-anlasmasini-uzatmak-icin-rusya-ile-calisiyoruz--1061405734.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Tahıl anlaşmasını uzatmak için Rusya ile çalışıyoruz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Tahıl anlaşmasını uzatmak için Rusya ile çalışıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya ile tahıl anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın tüm hedeflere ulaşılarak faaliyete devam... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T05:17+0300

2022-09-20T05:17+0300

2022-09-20T05:17+0300

ukrayna krizi

sedat önal

ukrayna

rusya

tahıl

anlaşma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104029/38/1040293840_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ebc4df930cacd7832301a909ae4ed08f.jpg

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Sputnik'e tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Önal, anlaşmasının işlevselliği konusunda Rusya ile çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220917/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-2-gemi-daha-hareket-etti-1061317003.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sedat önal, ukrayna, rusya, tahıl, anlaşma, türkiye