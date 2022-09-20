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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/disisleri-bakan-yardimcisi-onal-tahil-anlasmasini-uzatmak-icin-rusya-ile-calisiyoruz--1061405734.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Tahıl anlaşmasını uzatmak için Rusya ile çalışıyoruz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Tahıl anlaşmasını uzatmak için Rusya ile çalışıyoruz
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya ile tahıl anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın tüm hedeflere ulaşılarak faaliyete devam... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T05:17+0300
2022-09-20T05:17+0300
ukrayna krizi
sedat önal
ukrayna
rusya
tahıl
anlaşma
türkiye
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Sputnik'e tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Yaptığı açıklamada Önal, anlaşmasının işlevselliği konusunda Rusya ile çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220917/msb-tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-2-gemi-daha-hareket-etti-1061317003.html
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sedat önal, ukrayna, rusya, tahıl, anlaşma, türkiye
sedat önal, ukrayna, rusya, tahıl, anlaşma, türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Tahıl anlaşmasını uzatmak için Rusya ile çalışıyoruz

05:17 20.09.2022
© AASedat Önal
Sedat Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya ile tahıl anlaşması üzerinde çalıştıklarını ve anlaşmanın tüm hedeflere ulaşılarak faaliyete devam etmesini umduklarını söyledi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Sputnik'e tahıl anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaptığı açıklamada Önal, anlaşmasının işlevselliği konusunda Rusya ile çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tüm koşullar sağlanmış hedefler yerine getirilmiş bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmesini diliyoruz."
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