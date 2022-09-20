https://sputniknews.com.tr/20220920/denizbank-bankamiz-belirsizlikler-giderilinceye-dek-miri-de-bilgilendirerek-islemleri-durdurmustur-1061413660.html
DenizBank: Bankamız belirsizlikler giderilinceye dek Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur
DenizBank: Bankamız belirsizlikler giderilinceye dek Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur
ABD’den gelen yaptırım uyarılarının ardından Türk bankalarından bazıları Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımını askıya almaya başladı. DenizBank’tan Sputnik’e... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:06+0300
2022-09-20T12:06+0300
2022-09-20T12:08+0300
ekonomi
türkiye
mir
denizbank
rusya
iş bankası
abd
turan salcı
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ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurması Türk bankalarını harekete geçirdi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank sistemi kullanmaya devam etse de özel bankalardan askıya alma kararları geldi.DenizBank’tan Sputnik’e yapılan resmi açıklamada "Bankamız belirsizlikler giderilinceye kadar Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur" ifadeleri paylaşıldı.Sputnik’e konuşan Denizbank kaynakları ise “ABD’den gelen açıklama kararımızda etkili oldu çünkü biz de bu yaptırımlara komple tabiiyiz. Uluslararası yaptırımlarla uyumlu hareket eden bir kuruluşuz. Kararımızı da bu yönde değerlendirme yaparak aldık” ifadelerini kullandı.Kaynaklar, “Yaptırımlar kalkarsa Mir sistemi de devreye girer” diye de ekledi.İş Bankası da askıya almıştıİş Bankası da ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığını açıkladı.Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
türkiye, mir, denizbank, rusya, iş bankası, abd, turan salcı
türkiye, mir, denizbank, rusya, iş bankası, abd, turan salcı
DenizBank: Bankamız belirsizlikler giderilinceye dek Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur
12:06 20.09.2022 (güncellendi: 12:08 20.09.2022) Abone ol
ABD’den gelen yaptırım uyarılarının ardından Türk bankalarından bazıları Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımını askıya almaya başladı. DenizBank’tan Sputnik’e yapılan resmi açıklamada, “Bankamız belirsizlikler giderilinceye kadar Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur” denildi.
ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurması Türk bankalarını harekete geçirdi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bank ve Halkbank sistemi kullanmaya devam etse de özel bankalardan askıya alma kararları geldi.
DenizBank’tan Sputnik’e yapılan resmi açıklamada "Bankamız belirsizlikler giderilinceye kadar Mir’i de bilgilendirerek işlemleri durdurmuştur" ifadeleri paylaşıldı.
Sputnik’e konuşan Denizbank kaynakları ise “ABD’den gelen açıklama kararımızda etkili oldu çünkü biz de bu yaptırımlara komple tabiiyiz. Uluslararası yaptırımlarla uyumlu hareket eden bir kuruluşuz. Kararımızı da bu yönde değerlendirme yaparak aldık” ifadelerini kullandı.
Kaynaklar, “Yaptırımlar kalkarsa Mir sistemi de devreye girer” diye de ekledi.
İş Bankası da askıya almıştı
İş Bankası da ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığını açıkladı.
Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak geliştirilmişti.