https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1061432010.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T18:16+0300
2022-09-20T18:16+0300
2022-09-20T18:32+0300
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, birleşmiş milletler (bm)
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, birleşmiş milletler (bm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
18:16 20.09.2022 (güncellendi: 18:32 20.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabı öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.