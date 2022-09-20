https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-turk-vatandaslariyla-bir-araya-geldi-1061407683.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T08:06+0300
2022-09-20T08:06+0300
2022-09-20T08:07+0300
dünya
türkiye
abd
recep tayyip erdoğan
new york
türk evi
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
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türkiye, abd, recep tayyip erdoğan, new york, türk evi
türkiye, abd, recep tayyip erdoğan, new york, türk evi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
08:06 20.09.2022 (güncellendi: 08:07 20.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.