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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T08:06+0300
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dünya
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abd
recep tayyip erdoğan
new york
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
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türkiye, abd, recep tayyip erdoğan, new york, türk evi
türkiye, abd, recep tayyip erdoğan, new york, türk evi

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

08:06 20.09.2022 (güncellendi: 08:07 20.09.2022)
© İHA / İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA / İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Program basına kapalı gerçekleştirildi.
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