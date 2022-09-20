https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-almanya-basbakani-scholz-ile-bir-araya-geldi-1061428446.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:23+0300
2022-09-20T17:23+0300
2022-09-20T17:23+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.