https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-dunya-yahudi-kongresi-baskani-lauder-ile-gorustu--1061402083.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T02:36+0300
2022-09-20T02:36+0300
2022-09-20T02:36+0300
recep tayyip erdoğan
new york
bm
birleşmiş milletler (bm)
yahudi
görüşme
abd
dünya
ronald lauder
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-amerikan-yahudi-toplumu-cati-kuruluslari-temsilcilerini-kabul-etti-1061397272.html
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recep tayyip erdoğan, new york, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi, görüşme, abd, ronald lauder
recep tayyip erdoğan, new york, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi, görüşme, abd, ronald lauder
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.