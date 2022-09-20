Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-dunya-yahudi-kongresi-baskani-lauder-ile-gorustu--1061402083.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T02:36+0300
2022-09-20T02:36+0300
recep tayyip erdoğan
new york
bm
birleşmiş milletler (bm)
yahudi
görüşme
abd
dünya
ronald lauder
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061402154_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_3fd415a847bb534b13d4e3632d651ea6.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-amerikan-yahudi-toplumu-cati-kuruluslari-temsilcilerini-kabul-etti-1061397272.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061402154_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c711d69c6e85b24ed8d3627a17f5d109.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, new york, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi, görüşme, abd, ronald lauder
recep tayyip erdoğan, new york, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi, görüşme, abd, ronald lauder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder ile görüştü

02:36 20.09.2022
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
00:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала