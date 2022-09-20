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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:34+0300
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dünya
recep tayyip erdoğan
abd
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birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-yemen-baskanlik-konseyi-baskani-el-alimiyi-kabul-etti-1061389535.html
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recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi
recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti

00:34 20.09.2022
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti
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