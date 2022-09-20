https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-amerikan-yahudi-toplumu-cati-kuruluslari-temsilcilerini-kabul-etti-1061397272.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:34+0300
2022-09-20T00:34+0300
2022-09-20T00:34+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
abd
bm
birleşmiş milletler (bm)
yahudi
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cumhurbaskani-erdogan-yemen-baskanlik-konseyi-baskani-el-alimiyi-kabul-etti-1061389535.html
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recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi
recep tayyip erdoğan, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), yahudi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.