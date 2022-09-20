https://sputniknews.com.tr/20220920/chp-lideri-kilicdaroglu-elazigda-halka-seslendi--bize-oy-vermediniz-haklisiniz-1061438664.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da halka seslendi: Bize oy vermediniz, haklısınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Elazığ'da halka seslendi: Bize oy vermediniz, haklısınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T21:14+0300

2022-09-20T21:14+0300

2022-09-20T21:14+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

elazığ

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Kılıçdaroğlu, Elazığ'daki temasları kapsamında Hozat Garajı yakınlarında kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve sorunlarının çözülmesi için parti olarak çaba gösterdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, ülkede esnafın, çiftçinin ve gençlerin sorunları olduğunu söyledi. Her zaman mağdurun yanında olacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün mağdurların, haksızlığa uğrayanların tamamının hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz." diye konuştu.'Türkiye coğrafyasını adım adım geziyoruz'Elazığ'da oy oranlarının düşük olduğuna değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzun düşüklüğünün kabahati sizde değil bizde, yani Cumhuriyet Halk Partisinde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik. Gittik Ankara’da oturduk, nutuklar attık, 'Bize oy verin.' dedik, siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi Türkiye coğrafyasını adım adım geziyoruz. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz, her bir sorunuza tek tek samimi olarak cevap veriyoruz." dedi.Kılıçdaroğlu, halkın tüm sorunlarını çözeceklerini, memlekete huzuru ve bereketi getireceklerini sözlerine ekledi. "Benim saraylarda oturma gibi bir niyetim yoktur. Vatandaş gibi yaşamak isterim." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Askeri hastanelere değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Konuşmasının ardından parti otobüsüyle alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, güzergahtaki vatandaşlara karanfil attı.

https://sputniknews.com.tr/20220920/kilicdaroglu-9-aydir-milletvekillerimiz-soruyor-kac-kisinin-ve-hanenin-elektrigi-kesildi-diye-1061423827.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, elazığ