https://sputniknews.com.tr/20220920/cecen-lider-kadirov-bir-grup-gonullu-daha-donbassa-dogru-yola-cikti-1061398217.html

Çeçen lider Kadirov: Bir grup gönüllü daha Donbass’a doğru yola çıktı

Çeçen lider Kadirov: Bir grup gönüllü daha Donbass’a doğru yola çıktı

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, bir grup gönüllünün daha Donbass’a doğru yola çıktığını duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T01:12+0300

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türkiye

rusya

rusya federasyonu

çeçenistan

ramzan kadirov

donbass

grozni

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Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla başkent Grozni’den bir grup gönüllünün daha Donbass’a gitmek üzere yola çıktığını aktardı.“Grozni'den Donbass'a sıradaki gönüllü grubu yola çıktı" diyen Kadirov, şu bilgileri paylaştı:Gönüllüler arasına katılmak isteyenlerin ‘gönlün çağrısı’ ile her gün Grozni'ye geldiklerini kaydeden Kadirov, “Bu kişiler Çeçen gönüllülerle birlikte insanların refahı için Satanistlere karşı savaşmaya gidiyor. Ve müfrezelerin saflarına katılmak isteyenlerin sayısının her gün istikrarlı bir şekilde arttığı için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220915/kadirovdan-rusyadaki-tum-bolgeler-icin-seferberlik-cagrisi-1061231058.html

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