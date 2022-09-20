https://sputniknews.com.tr/20220920/cecen-lider-kadirov-bir-grup-gonullu-daha-donbassa-dogru-yola-cikti-1061398217.html
Çeçen lider Kadirov: Bir grup gönüllü daha Donbass’a doğru yola çıktı
Çeçen lider Kadirov: Bir grup gönüllü daha Donbass’a doğru yola çıktı
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, bir grup gönüllünün daha Donbass’a doğru yola çıktığını duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T01:12+0300
2022-09-20T01:12+0300
2022-09-20T01:13+0300
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çeçenistan
ramzan kadirov
donbass
grozni
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Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla başkent Grozni’den bir grup gönüllünün daha Donbass’a gitmek üzere yola çıktığını aktardı.“Grozni'den Donbass'a sıradaki gönüllü grubu yola çıktı" diyen Kadirov, şu bilgileri paylaştı:Gönüllüler arasına katılmak isteyenlerin ‘gönlün çağrısı’ ile her gün Grozni'ye geldiklerini kaydeden Kadirov, “Bu kişiler Çeçen gönüllülerle birlikte insanların refahı için Satanistlere karşı savaşmaya gidiyor. Ve müfrezelerin saflarına katılmak isteyenlerin sayısının her gün istikrarlı bir şekilde arttığı için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220915/kadirovdan-rusyadaki-tum-bolgeler-icin-seferberlik-cagrisi-1061231058.html
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rusya, rusya federasyonu, çeçenistan, ramzan kadirov, donbass, grozni
rusya, rusya federasyonu, çeçenistan, ramzan kadirov, donbass, grozni
Çeçen lider Kadirov: Bir grup gönüllü daha Donbass’a doğru yola çıktı
01:12 20.09.2022 (güncellendi: 01:13 20.09.2022) Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, bir grup gönüllünün daha Donbass’a doğru yola çıktığını duyurdu.
Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımla başkent Grozni’den bir grup gönüllünün daha Donbass’a gitmek üzere yola çıktığını aktardı.
“Grozni'den Donbass'a sıradaki gönüllü grubu yola çıktı" diyen Kadirov, şu bilgileri paylaştı:
"Grubun tamamı daha önce Gudermes'teki Rus Özel Kuvvetleri Üniversitesi'nde eğitim kurslarını tamamladı. Gönüllüler, en iyi eğitmenlerin yetkin rehberliği altında taktik atış becerilerini geliştirdi ve genel olarak askeri bilimin temellerinde uzmanlaştı.”
Gönüllüler arasına katılmak isteyenlerin ‘gönlün çağrısı’ ile her gün Grozni'ye geldiklerini kaydeden Kadirov, “Bu kişiler Çeçen gönüllülerle birlikte insanların refahı için Satanistlere karşı savaşmaya gidiyor. Ve müfrezelerin saflarına katılmak isteyenlerin sayısının her gün istikrarlı bir şekilde arttığı için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.