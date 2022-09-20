https://sputniknews.com.tr/20220920/cavusoglu-new-yorkta-amerikali-mevkidasi-blinken-ile-bir-araya-geldi-1061427004.html
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı ikili görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:06+0300
2022-09-20T17:06+0300
2022-09-20T17:06+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
türkiye
abd
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken, Lotte Palace Oteli'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ikili ilişkileri, Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan ve Suriye krizleri başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.Blinken de yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu ve birçok zorluğun aşılmasında birlikte çalıştığını belirterek bugün özellikle Ukrayna konusunu ele alacaklarını söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ikilinin Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonunu geliştirmenin yöntemlerini ele aldığı ifade edildi.İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine de işaret eden Blinken, bu anlaşmanın sağlanması ve uygulanması konusunda müteşekkir olduğunu dile getirdi.Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20220920/abd-guney-kibrisin-silah-ambargosunu-kaldirdi-rusya-ablukaya-alinirken-turkiye-de-cevreleniyor-1061415956.html
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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, türkiye, abd
mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, türkiye, abd
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı ikili görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu ve Blinken, Lotte Palace Oteli'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek ikili ilişkileri, Ukrayna, Ermenistan-Azerbaycan ve Suriye krizleri başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuları ele alacaklarını kaydetti.
Blinken de yaptığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin NATO müttefiki olduğunu ve birçok zorluğun aşılmasında birlikte çalıştığını belirterek bugün özellikle Ukrayna konusunu ele alacaklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da ikilinin Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonunu geliştirmenin yöntemlerini ele aldığı ifade edildi.
İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine de işaret eden Blinken, bu anlaşmanın sağlanması ve uygulanması konusunda müteşekkir olduğunu dile getirdi.
Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.