https://sputniknews.com.tr/20220920/catidan-kopan-beton-parcalari-yayalarin-uzerine-dustu-1061436817.html

Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü

Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü

İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T20:06+0300

2022-09-20T20:06+0300

2022-09-20T20:08+0300

türkiye

yaya

istanbul

zeytinburnu

beton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061436674_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_462548f012f406cd3066132083dd6e52.jpg

İstanbul Zeytinburnu'nda, dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi. Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çatıda filelerle önlem alınmış İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

istanbul

zeytinburnu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaya, istanbul, zeytinburnu, beton