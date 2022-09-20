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Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü
Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü
İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T20:06+0300
2022-09-20T20:08+0300
türkiye
yaya
istanbul
zeytinburnu
beton
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İstanbul Zeytinburnu'nda, dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi. Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çatıda filelerle önlem alınmış İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
istanbul
zeytinburnu
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yaya, istanbul, zeytinburnu, beton
yaya, istanbul, zeytinburnu, beton

Çatıdan kopan beton parçaları yayaların üzerine düştü

20:06 20.09.2022 (güncellendi: 20:08 20.09.2022)
İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı.
İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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İstanbul'da 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaların, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düşmesi sonucu bir kadın ve 6 yaşındaki kızı hafif yaralandı.
İstanbul Zeytinburnu'nda, dün akşam saatlerinde bir iş hanının çatısından beton parçaları koptu. Yere düşen parçaların bir kısmı, bu sırada kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A'nın üzerine geldi.
Olayda yaralanan anne ve kızı daha sonra hastaneye gitti. Başından yaralanan Seyran A. ile parmağı kırılan M.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıda filelerle önlem alınmış

İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı.
Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı.
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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