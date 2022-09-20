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https://sputniknews.com.tr/20220920/bursada-uyusturucu-operasyonu-132-gozalti--1061407435.html
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı
Bursa'da bu sabah 2 bin 20 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
uyuşturucu
operasyon
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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle 2 bin 20 polisin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı" açıklaması yaptı.
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bursa, uyuşturucu, operasyon
bursa, uyuşturucu, operasyon

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı

07:53 20.09.2022 (güncellendi: 07:54 20.09.2022)
© DHAuyuşturucu - operasyon
uyuşturucu - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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Bursa'da bu sabah 2 bin 20 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle 2 bin 20 polisin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı" açıklaması yaptı.
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