https://sputniknews.com.tr/20220920/bursada-uyusturucu-operasyonu-132-gozalti--1061407435.html

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 132 gözaltı

Bursa'da bu sabah 2 bin 20 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 132 kişi gözaltına alındı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

uyuşturucu

operasyon

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İçişleri Bakan Süleyman Soylu, "Beş ayı aşkın takip sonucunda bu sabah itibariyle 2 bin 20 polisin katılımı ile Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 130 hedefte toplam 132 kişi gözaltına alındı" açıklaması yaptı.

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bursa, uyuşturucu, operasyon