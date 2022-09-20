https://sputniknews.com.tr/20220920/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1061436394.html

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,44 değer kazancıyla 3.277,50 puandan tamamladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T19:55+0300

2022-09-20T19:55+0300

2022-09-20T19:56+0300

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abd merkez bankası (fed)

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77.96 puan artarken, toplam işlem hacmi 70.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 3.02, holding endeksi yüzde 3:21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.10 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2.58 ile spor oldu.Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yüzde 84 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini kaydeden analistler, kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220420/borsa-istanbulda-bist-100-endeksinden-rekor-kapanis-1055719657.html

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