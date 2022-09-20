https://sputniknews.com.tr/20220920/borrell-ab-ukraynaya-askeri-yardim-kararini-ekim-ayinda-alabilir-1061405400.html

Borrell: AB, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabilir

Borrell: AB, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya askeri yardım kararını ekim ayında alabileceklerini... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T04:45+0300

2022-09-20T04:45+0300

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ukrayna krizi

josep borrell

ukrayna

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Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Josep Borrell, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya'nın ''Ukrayna'dan ihraç eden tahılın büyük çoğunluğunun AB'ye gittiği iddialarına'' yanıt veren Borrell, ''Ukrayna'dan tahıl ihracatının çoğu ihtiyaç sahibi ülkelere gitti. Verilere bakın. İstatistiklere bakın. Ukrayna'dan ihracatının üçte ikisi Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya gitti" dedi.Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım kararına ilişkin de ''Ekimde AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu kararı alabileceğimizi umuyorum... Ekimde dış işleri bakanları toplantısında masaya bir teklif getirebiliriz ve bu oldukça hızlı bir prosedür olur" değerlendirmesinde bulundu.AB Yüksek Temsilcisi, askeri yardımın neleri kapsayacağına ilişkinse detay paylaşmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220917/zelenskiy-almanya-nazi-gecmisi-nedeniyle-ukraynaya-silah-gonderemiyor-1061313256.html

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