https://sputniknews.com.tr/20220920/bidenin-kovid-19-salgini-bitti-sozune-avrupadan-tepki-1061435207.html

Biden'ın 'Kovid-19 salgını bitti' sözüne Avrupa'dan tepki

Biden'ın 'Kovid-19 salgını bitti' sözüne Avrupa'dan tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA) yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'in "Kovid-19 salgını artık bitmiştir" şeklindeki... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T19:23+0300

2022-09-20T19:23+0300

2022-09-20T19:25+0300

koronavirüs

kovid-19

joe biden

avrupa

avrupa birliği

ema

avrupa ilaç kurumu

steffen thirstrup

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EMA'nın Baş Tıbbi Sorumlusu Steffen Thirstrup, kurumunun Kovid-19 salgınıyla ilgili basın toplantısında, Biden'ın CBS televizyonuna verdiği röportajda sarf ettiği salgının bittiğine dair sözlerini değerlendirdi."Biden'ın neden bu sonuca vardığına cevap veremem. Bizim için açık olan şu. Avrupa'da salgın devam ediyor" diyen Thirstrup, Avrupa'da bu hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için AB üyesi ülkelerin Kovid-19 aşılarının dağıtımına devam etmesi gerektiğini vurguladı.Biden, röportaj sırasında kimsenin artık maske takmadığını, durumun değiştiğini belirterek "Bu konuda hala çok çalışıyoruz ancak salgın artık bitmiştir" demişti.EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri de halkı yaklaşan sonbahar ve kış aylarından önce aşı olmaya davet etti.Cavaleri, aşı olmayanların ilk aşılarını, olanların da takviye aşıları olmasının önem taşıdığını belirterek özellikle ileri yaştakiler, hamileler ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.AB'de koronavirüsün Omicron varyantlarına uyumlu aşılara onay verdiklerini hatırlatan Cavaleri, yeni aşılarla ilgili değerlendirmelerin de sürdüğü bilgisini verdi.

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kovid-19, joe biden, avrupa, avrupa birliği, ema, avrupa ilaç kurumu, steffen thirstrup