https://sputniknews.com.tr/20220920/biden-moskova-buyukelciligine-lynne-tracyyi-aday-gosterdi-1061443599.html

Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi

Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:59+0300

2022-09-20T22:59+0300

2022-09-20T23:01+0300

dünya

rusya

moskova

büyükelçilik

abd

joe biden

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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.

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