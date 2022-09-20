https://sputniknews.com.tr/20220920/biden-moskova-buyukelciligine-lynne-tracyyi-aday-gosterdi-1061443599.html
Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi
Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi
ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:59+0300
2022-09-20T22:59+0300
2022-09-20T23:01+0300
dünya
rusya
moskova
büyükelçilik
abd
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, moskova, büyükelçilik, abd, joe biden
rusya, moskova, büyükelçilik, abd, joe biden
Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi
22:59 20.09.2022 (güncellendi: 23:01 20.09.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.
Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.
Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.