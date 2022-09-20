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Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi
Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi
ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:59+0300
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dünya
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moskova
büyükelçilik
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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.
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rusya, moskova, büyükelçilik, abd, joe biden
rusya, moskova, büyükelçilik, abd, joe biden

Biden, Moskova Büyükelçiliği'ne Lynne Tracy'yi aday gösterdi

22:59 20.09.2022 (güncellendi: 23:01 20.09.2022)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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ABD Başkanı Joe Biden, John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından boş kalan Moskova Büyükelçiliğine, Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy'yi aday gösterdi.
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından Moskova Büyükelçisi adayını duyurdu.
Halihazırda ABD'nin Erivan Büyükelçisi olarak görev yapan Tracy'yi bu görev için aday gösteren Biden, Tracy'nin dünyanın birçok yerinde önemli görevlerde bulunduğunu aktardı.
Tracy'nin büyükelçi olarak atanması için Senato'nun onayını alması gerekiyor.
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