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https://sputniknews.com.tr/20220920/beykozda-cami-hoparlorunden-seslenen-gencleri-mahalleli-yakaladi-ilahi-soyluyorduk-1061420444.html
Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'
Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'
Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:16+0300
2022-09-20T14:18+0300
cami
beykoz
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hoparlör
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Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyanlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Mahalleli, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.
https://sputniknews.com.tr/20220606/izmirde-camilerin-hoparlorunden-muzik-calan-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1057054013.html
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cami, beykoz, hoparlör
cami, beykoz, hoparlör

Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'

14:16 20.09.2022 (güncellendi: 14:18 20.09.2022)
© İHABeykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu cami
Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu cami - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA
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Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi.
Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.
Sesleri duyanlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi.
Mahalleli, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.
İzmir Torbalı'da cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un seslendirdiği 'Yüzünü Göremem' şarkısını çalan elektrik teknisyeni, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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İzmir'de camilerin hoparlöründen müzik çalan kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı
6 Haziran , 19:56
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