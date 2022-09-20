https://sputniknews.com.tr/20220920/beykozda-cami-hoparlorunden-seslenen-gencleri-mahalleli-yakaladi-ilahi-soyluyorduk-1061420444.html
Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'
Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'
Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T14:16+0300
2022-09-20T14:16+0300
2022-09-20T14:18+0300
cami
beykoz
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hoparlör
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Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyanlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Mahalleli, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.
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cami, beykoz, hoparlör
Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı: 'İlahi söylüyorduk'
14:16 20.09.2022 (güncellendi: 14:18 20.09.2022) Abone ol
Beykoz’da bir camiye akşam saatlerinde giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak mahalleliye seslendi. Sesi duyan vatandaşlar camiye gelerek gençlere tepki gösterdi.
Beykoz’da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi.
Sesleri duyanlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi.
Mahalleli, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.