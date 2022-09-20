https://sputniknews.com.tr/20220920/belediyenin-kiralik-bisikletlerini-calan-supheli-tutuklandi-1061443256.html

Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T22:49+0300

2022-09-20T22:49+0300

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türkiye

belediye

bisiklet

hırsız

kocaeli

izmit

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İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletlerin bulundurulduğu alana gelen 2 kişi, 3 bisikleti takılı oldukları yerden çıkarıp çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.'nin adresine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheyi arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.

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türkiye

kocaeli

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belediye, bisiklet, hırsız, kocaeli, izmit