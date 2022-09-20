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https://sputniknews.com.tr/20220920/belediyenin-kiralik-bisikletlerini-calan-supheli-tutuklandi-1061443256.html
Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı
Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı
İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T22:49+0300
2022-09-20T22:49+0300
türkiye
belediye
bisiklet
hırsız
kocaeli
izmit
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İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletlerin bulundurulduğu alana gelen 2 kişi, 3 bisikleti takılı oldukları yerden çıkarıp çaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.'nin adresine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheyi arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220316/abdli-gezginin-bisikletini-calanlar-yakalandi-1054770430.html
türkiye
kocaeli
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belediye, bisiklet, hırsız, kocaeli, izmit
belediye, bisiklet, hırsız, kocaeli, izmit

Belediyenin kiralık bisikletlerini çalan şüpheli tutuklandı

22:49 20.09.2022
© DHAİzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.
İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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İzmit'te Kocaeli Bisikletli Ulaşım Sistemi (KOBİS) bisikletlerini çalmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi.
İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletlerin bulundurulduğu alana gelen 2 kişi, 3 bisikleti takılı oldukları yerden çıkarıp çaldı.
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişilerden birinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.'nin adresine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheyi arama çalışmasının devam ettiği belirtildi.
ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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