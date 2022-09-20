https://sputniknews.com.tr/20220920/barismak-icin-bulusup-tasli-sopali-ve-sandalyeli-kavga-ettiler-1061415601.html
Barışmak için buluşup taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga ettiler
Barışmak için buluşup taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga ettiler
Siirt'te barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T12:37+0300
2022-09-20T12:37+0300
2022-09-20T12:37+0300
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kavga
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Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220917/sanliurfada-iki-grup-arasinda-kavga-9-yarali-1061301687.html
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Barışmak için buluşup taşlı, sopalı ve sandalyeli kavga ettiler
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Siirt'te barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı.
Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.
Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.