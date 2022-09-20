https://sputniknews.com.tr/20220920/barisma-bulusmasi-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-9-yarali-1061439166.html
Barışma buluşması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı
Barışma buluşması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı
Siirt'te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T21:33+0300
2022-09-20T21:33+0300
2022-09-20T21:35+0300
türkiye
barışma
buluşma
kavga
kahvehane
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Siirt'te husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi.İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları belirtildi.
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barışma, buluşma, kavga, kahvehane
barışma, buluşma, kavga, kahvehane
Barışma buluşması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı
21:33 20.09.2022 (güncellendi: 21:35 20.09.2022) Abone ol
Siirt'te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Siirt'te husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi.
İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları belirtildi.