https://sputniknews.com.tr/20220920/barisma-bulusmasi-tasli-ve-sopali-kavgaya-donustu-9-yarali-1061439166.html

Barışma buluşması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Barışma buluşması, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı

Siirt'te, barışmak için kahvehanede buluşan husumetli iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

barışma

buluşma

kavga

kahvehane

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Siirt'te husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi.İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları belirtildi.

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barışma, buluşma, kavga, kahvehane