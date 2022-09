https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-soylu-sadece-teror-orgutlerini-degil-onlari-destekleyen-abd-ve-avrupayi-da-maglup-ediyoruz-1061397569.html

Bakan Soylu: Sadece terör örgütlerini değil, onları destekleyen ABD ve Avrupa’yı da mağlup ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün Avrupa ve Amerika tarafından en çok desteklendiği zaman diliminde terör örgütüne en büyük darbeyi vurduk. Biz... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından Pursaklar'da düzenlenen programa katılan Soylu, şehitleri ve gazileri asla unutmadıklarını, onların emanetine sahip çıktıklarını belirtti.Soylu, Türk milletini, köklerinden, şehitlik ve gazilik anlayışından, ahlakından, aile yapısından koparmaya çalışanların bulunduğunu ifade ederek, "Belki bizden daha çok paraları, çok büyük propaganda bütçeleri var. Terör örgütlerinden LGBT derneklerine kadar belki her türlü organizasyonu kullanıyorlar ama manevi bariyeri bir türlü aşamıyorlar. Gazilerin ve şehit ailelerinin ortaya koyduğu inancı, imanı aşamıyorlar, Allah'ın izniyle aşamayacaklar" diye konuştu.PKK'nın artık "saklanacak delik aradığını" dile getiren Soylu, "Sadece son iki ayda Eren Abluka Operasyonu ile neredeyse onları sindirmediğimiz, püskürtmediğimiz yer kalmadı" dedi.'Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına düştü'Soylu, PKK'lıların mağaralardan çıkamaz hale geldiğini söyleyerek, "Terör örgütünün Türkiye içerisindeki sayısı 120'nin altına düştü. Eskisi gibi her yerde fink atamıyorlar. Bize hava attıkları Tendürek Dağı'nda bir tek PKK teröristi yok, Tendürek tertemiz" ifadelerini kullandı."Terör ile en zor mücadelede edilecek alanlarından biri olan Amanos Dağları tertemiz, bir tek terörist yok" diye devam eden Soylu, "Allah nasip edecek, 2023 yılı 29 Ekim yani Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah izin verecek, kahramanlarımızla beraber bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak, her taraf tertemiz olacak" şeklinde konuştu.'ABD, terör örgütü PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapmıştır'Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisi ve güvenlik güçlerinin profesyonelleşmesi noktasında alınan mesafeye işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Amerika ve Avrupa'ya Irak'tan da elini çekme gücünü göstermeliyiz'Soylu, Türkiye'nin bölgesindeki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Sorumluluğumuz 780 bin kilometrekarede kalmaz, Amerika ve Avrupa'ya Irak'tan da elini çekme gücünü göstermeliyiz, Suriye'den de elini çekme gücünü göstermeliyiz, Afganistan'dan da Pakistan'dan da" dedi.'O siyasi partinin içerisindeki hiçbir kimseye siyaset yapma hakkı vermezler'Bakan Soylu, geçen günlerde HDP'li bir kişinin 15 yaşındaki kız çocuğunu PKK'ya kaçırmaya çalıştığını söyleyerek, şöyle konuştu:'PKK'nın siyasi örgütü HDP, Türk siyasetine şantaj yapmaktadır'Gelecek yıl yapılacak seçimlere işaret eden İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:Süleyman Soylu, Türk milletinin, 2023 seçimlerine giderken PKK ve HDP'nin bu şantajını kabul etmeyeceğini ve gerekli cevabı vereceğini söyledi.Destici: Değil vatanın bir parçasını, çakıl taşını dahi vermedik, vermeyeceğizBüyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de Türk askerinin, "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla cepheden cepheye koştuğunu belirterek, "Üzerinde yaşadığımız topraklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de şehit kanlarıyla sulanmıştır, şehit kanlarıyla alınmıştır. Onun için bu vatanın bir bedeli yoktur. Değil vatanın bir parçasını, bir çakıl taşını dahi vermedik, vermeyeceğiz" dedi.Türkiye'nin son yıllarda terörün tüm unsurlarıyla mücadele ettiğine ve büyük başarı sağladığına dikkati çeken Destici, "Bu coğrafyada olduğumuz sürece bize saldırmaya devam edecekler ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz de dünya var oldukça bu coğrafyada olacağız ve ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız şekilde yaşayacağız" şeklinde konuştu.Programın sonunda Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de aralarında bulunduğu bazı medya mensupları ödüle layık görüldü.Programa bazı milletvekilleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

