https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-soylu-adanada-79-bin-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildigini-bildirdi-1061444940.html
Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi
Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:44+0300
2022-09-20T23:44+0300
2022-09-20T23:44+0300
türkiye
süleyman soylu
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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu
Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.
Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.