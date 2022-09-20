https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-soylu-adanada-79-bin-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildigini-bildirdi-1061444940.html

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

Bakan Soylu Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini açıkladı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T23:44+0300

2022-09-20T23:44+0300

2022-09-20T23:44+0300

türkiye

süleyman soylu

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmadıklarını vurguladı.Bakan Soylu, "Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

türkiye

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süleyman soylu