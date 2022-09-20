https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-karaismailoglu-milli-elektrikli-trenle-yolcu-tasimaya-baslamayi-hedefliyoruz-1061444359.html

Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saatte 160 kilometre hıza uygun "milli elektrikli trenlerin” seri üretimine başlandığını belirterek, “Test... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T23:20+0300

2022-09-20T23:20+0300

2022-09-20T23:20+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

hızlı tren

milli

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Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayan demir yolları ulaşım teknolojileri fuarı InnoTrans 2022’ye katılan Karaismailoğlu, fuarda bakanlık standının açılışını gerçekleştirerek, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile fuara katılan Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.Karaismailoğlu, fuarda gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın raylı sistemler sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve onun şirketleri yanında pek çok Türk firmasının ürünlerini burada sergilediğini belirtti.TCDD’nin Türkiye’nin küresel markalarından biri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye’de 166 yıllık bir demir yolu kültürü var. Tabii önemli yatırımlarımız var. Artık biz Türkiye olarak demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Bundan sonra demir yolu sektöründe ihtiyaçlarımız çok daha artacak. Demir yolu sektöründeki yüksek teknoloji isteyen ürünlerin geliştirilmesi konusunda ülkemizde çok önemli çalışmalar var. Bu geliştirdiğimiz ürünleri dünyaya tanıtmak, hem de demir yolu sektörü için iş birliği alanında InnoTrans en önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğu için burada güçlü bir şekilde varız” diye konuştu.Karaismailoğlu, Türkiye’de 4 bin 500 kilometre demir yolu inşaatının sürdüğünü ve bunun artarak devam edeceğini dile getirdi.Sadece yolcu taşımacılığında değil lojistikte de demir yolu sektörünün kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Karaismailoğlu, özellikle karbon emisyonunun azaltılmasında, yeşil enerjide ve tedarik zincirinde bağlantıların kurulmasında demir yollarının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.Adil Karaismailoğlu “Bunun da altyapısını oluşturmak ve demir yolu araçlarının geliştirilmesi, ihtiyaçlarımızın giderilmesi ve hem de kendi ürünlerimizi dünyaya tanıtma açısından bu tür organizasyonlar (InnoTrans) bizim çok önemli ve çok kıymetli” dedi.Saatte 160 kilometre hıza uygun 'milli elektrikli trenlerin” seri üretimine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Türkiye’de demir yolları projelerini bitirme hızının "rayına" girdiğini söyleyen Karaismailoğlu, projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması ve farklı enerji alternatifleri üzerinde de sürekli çalıştıklarını anlattı.Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de güneş, rüzgar enerji sistemleri ve hidroelektrik santralleri konusunda çok ciddi atılımlar olduğunu dile getirerek, “Son aylarda yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizinden sonra zaten bütün dünyanın gündemi enerji oldu. Orada ülkemizin menfaatine ne varsa onun araştırması içerisindeyiz” dedi. InnoTrans 2022Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım fuarlarından biri olarak nitelendirilen InnoTrans'ın dünkü basın brifinginin ardından resmi açılışı gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle iki defa ertelenmek zorunda kalan InnoTrans, bu yıl “sürdürülebilir hareketlilik” temasına odaklanıyor.

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