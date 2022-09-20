https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-donmezden-banka-promosyonlarinin-guncellenmesi-icin-ttk-mudurune-talimat-1061444057.html
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:03+0300
2022-09-20T23:03+0300
2022-09-20T23:05+0300
türkiye
genel maden işçileri sendikası (gmis)
fatih dönmez
hakan yeşil
türk-iş
ergün atalay
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan madencilerle bir araya geldi. Bakan Dönmez, Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK’ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bakan Dönmez’in konuşması sırasında madenciler, “İşte devlet, işte madenci” sloganını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez’e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay’a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.
türkiye
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genel maden işçileri sendikası (gmis), fatih dönmez, hakan yeşil, türk-iş, ergün atalay
genel maden işçileri sendikası (gmis), fatih dönmez, hakan yeşil, türk-iş, ergün atalay
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat
23:03 20.09.2022 (güncellendi: 23:05 20.09.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan madencilerle bir araya geldi.
Bakan Dönmez, Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.
Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK’ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakan Dönmez’in konuşması sırasında madenciler, “İşte devlet, işte madenci” sloganını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez’e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay’a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.