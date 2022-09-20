Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220920/bakan-donmezden-banka-promosyonlarinin-guncellenmesi-icin-ttk-mudurune-talimat-1061444057.html
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat
Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T23:03+0300
2022-09-20T23:05+0300
türkiye
genel maden işçileri sendikası (gmis)
fatih dönmez
hakan yeşil
türk-iş
ergün atalay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061443670_0:88:1600:988_1920x0_80_0_0_101658e5f3011777075938c87185d42b.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan madencilerle bir araya geldi. Bakan Dönmez, Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK’ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bakan Dönmez’in konuşması sırasında madenciler, “İşte devlet, işte madenci” sloganını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez’e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay’a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061443670_84:0:1516:1074_1920x0_80_0_0_fe44d4a77ae626002bd6282d666543b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
genel maden işçileri sendikası (gmis), fatih dönmez, hakan yeşil, türk-iş, ergün atalay
genel maden işçileri sendikası (gmis), fatih dönmez, hakan yeşil, türk-iş, ergün atalay

Bakan Dönmez'den banka promosyonlarının güncellenmesi için TTK Müdürü'ne talimat

23:03 20.09.2022 (güncellendi: 23:05 20.09.2022)
© BÜLENT BOSTANCI-AW717573 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© BÜLENT BOSTANCI-AW717573
Abone olTelegram
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan madencilerle bir araya geldi.
Bakan Dönmez, Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu’na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi.
Dönmez, “İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK’ya işçi alımı için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bakan Dönmez’in konuşması sırasında madenciler, “İşte devlet, işte madenci” sloganını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez’e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay’a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала