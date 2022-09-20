https://sputniknews.com.tr/20220920/ayri-yasadigi-esini-eve-kilitleyip-saatlerce-iskence-eden-erkek-tutuklandi-1061406494.html

Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı

Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı

Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T06:41+0300

2022-09-20T06:41+0300

2022-09-20T06:41+0300

türkiye

kocaeli

kadına şiddet

tutuklama

aile içi şiddet

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Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını darp etti.Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

kocaeli

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kocaeli, kadına şiddet, tutuklama, aile içi şiddet