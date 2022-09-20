https://sputniknews.com.tr/20220920/ayri-yasadigi-esini-eve-kilitleyip-saatlerce-iskence-eden-erkek-tutuklandi-1061406494.html
Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı
Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T06:41+0300
2022-09-20T06:41+0300
2022-09-20T06:41+0300
türkiye
kocaeli
kadına şiddet
tutuklama
aile içi şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061406348_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f47331a60546ee494fbac550281e6a1f.jpg
Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını darp etti.Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061406348_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eeb27fba1476be18c59c652fa4724c8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, kadına şiddet, tutuklama, aile içi şiddet
kocaeli, kadına şiddet, tutuklama, aile içi şiddet
Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı
Abone ol
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını darp etti.
Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.