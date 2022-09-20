Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220920/ayri-yasadigi-esini-eve-kilitleyip-saatlerce-iskence-eden-erkek-tutuklandi-1061406494.html
Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı
Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T06:41+0300
2022-09-20T06:41+0300
türkiye
kocaeli
kadına şiddet
tutuklama
aile içi şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061406348_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f47331a60546ee494fbac550281e6a1f.jpg
Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını darp etti.Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061406348_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_eeb27fba1476be18c59c652fa4724c8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, kadına şiddet, tutuklama, aile içi şiddet
kocaeli, kadına şiddet, tutuklama, aile içi şiddet

Ayrı yaşadığı eşini eve kilitleyip saatlerce işkence eden erkek tutuklandı

06:41 20.09.2022
© İHA / CİHAN ATİKKocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp feci şekilde darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp feci şekilde darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© İHA / CİHAN ATİK
Abone olTelegram
Kocaeli'de, bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşma bahanesiyle evine çağırıp darp eden ve ardından parmağını kesmeye çalışan şiddet yanlısı erkek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'de meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi. L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını darp etti.
Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала