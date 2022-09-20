https://sputniknews.com.tr/20220920/aymden-berkin-elvanin-annesi-gulsum-elvan-icin-karar-kotu-muamele-yasagi-ihlal-edildi-1061408122.html

AYM'den Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan için karar: Kötü muamele yasağı ihlal edildi

AYM'den Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan için karar: Kötü muamele yasağı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017 yılında Kadıköy Süreyya Operası önünde polisin müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T08:52+0300

2022-09-20T08:52+0300

2022-09-20T08:53+0300

berkin elvan

türkiye

gülsüm elvan

aym

tazminat

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İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etmiş; Berkin Elvan'ın annesi ve ablası da bulunduğu eylemde Gülsüm Elvan, 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle gözaltına alınmıştıGülsüm Elvan, 2017'de yaşanan olayı, 'kötü muamele yasağının' ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye taşıdı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan AYM kararında, "haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" ifadeleri yer aldı.T24'ün aktardığına göre, Resmi Gazete'de yer alan karara göre Gülsüm Elvan'a yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı' ihlal edildi. AYM kararında ayrıca Gülsüm Elvan'a 20 bin TL tazminat ödenmesine de karar verildiği belirtildi.

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berkin elvan, gülsüm elvan, aym, tazminat