Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220920/aymden-berkin-elvanin-annesi-gulsum-elvan-icin-karar-kotu-muamele-yasagi-ihlal-edildi-1061408122.html
AYM'den Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan için karar: Kötü muamele yasağı ihlal edildi
AYM'den Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan için karar: Kötü muamele yasağı ihlal edildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017 yılında Kadıköy Süreyya Operası önünde polisin müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T08:52+0300
2022-09-20T08:53+0300
berkin elvan
türkiye
gülsüm elvan
aym
tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9268cd5a2544d29d41f6b852ba43860d.jpg
İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etmiş; Berkin Elvan'ın annesi ve ablası da bulunduğu eylemde Gülsüm Elvan, 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle gözaltına alınmıştıGülsüm Elvan, 2017'de yaşanan olayı, 'kötü muamele yasağının' ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye taşıdı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan AYM kararında, "haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" ifadeleri yer aldı.T24'ün aktardığına göre, Resmi Gazete'de yer alan karara göre Gülsüm Elvan'a yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı' ihlal edildi. AYM kararında ayrıca Gülsüm Elvan'a 20 bin TL tazminat ödenmesine de karar verildiği belirtildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104197/96/1041979680_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_93fdcc4e812e6f1334461602ec7a8aec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
berkin elvan, gülsüm elvan, aym, tazminat
berkin elvan, gülsüm elvan, aym, tazminat

AYM'den Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan için karar: Kötü muamele yasağı ihlal edildi

08:52 20.09.2022 (güncellendi: 08:53 20.09.2022)
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2017 yılında Kadıköy Süreyya Operası önünde polisin müdahalesi sonucu ters kelepçe ile gözaltına alınan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın başvurusunu karara bağladı. Elvan'a 20 bin lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı.
İstanbul Kadıköy'de Süreyya Operası önünde, kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan dayanışma eylemine polis müdahale etmiş; Berkin Elvan'ın annesi ve ablası da bulunduğu eylemde Gülsüm Elvan, 'polise mukavemet etmek' gerekçesiyle gözaltına alınmıştı
Gülsüm Elvan, 2017'de yaşanan olayı, 'kötü muamele yasağının' ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye taşıdı. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan AYM kararında, "haksız ve orantısız güç kullanıldığına ilişkin iddia hakkında yürütülen soruşturmanın etkisizliği nedeniyle kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna" ifadeleri yer aldı.
T24'ün aktardığına göre, Resmi Gazete'de yer alan karara göre Gülsüm Elvan'a yapılan müdahale ile Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan 'kötü muamele yasağı' ihlal edildi.
AYM kararında ayrıca Gülsüm Elvan'a 20 bin TL tazminat ödenmesine de karar verildiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала