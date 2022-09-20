https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html

Avrupa'da enerji krizi: Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor

Avrupa'da enerji krizi: Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor

Belçika'nın Valon bölge yönetimi, artan enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketimini azaltmak için yerel saatle 22.00-05.00... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T17:06+0300

2022-09-20T17:06+0300

2022-09-20T17:10+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

yol

aydınlatma

enerji

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Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında 'otoyol ışıklarının söndürülmesi' uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.Eylül ayı başında Valon Bölge Hükümeti tarafından talep edilen ve ilgili kurumlar ile Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu hayata geçirilen pilot projenin üç ay uygulanmasından sonra 400 bin euro'luk bir tasarruf sağlanması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220918/avrupada-enerji-krizi-louvre-muzesi-piramidi-tasarruf-icin-erken-karartildi-1061332410.html

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