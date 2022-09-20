https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html
Avrupa'da enerji krizi: Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor
Avrupa'da enerji krizi: Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor
Belçika'nın Valon bölge yönetimi, artan enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketimini azaltmak için yerel saatle 22.00-05.00... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T17:06+0300
2022-09-20T17:06+0300
2022-09-20T17:10+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
yol
aydınlatma
enerji
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Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında 'otoyol ışıklarının söndürülmesi' uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.Eylül ayı başında Valon Bölge Hükümeti tarafından talep edilen ve ilgili kurumlar ile Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu hayata geçirilen pilot projenin üç ay uygulanmasından sonra 400 bin euro'luk bir tasarruf sağlanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220918/avrupada-enerji-krizi-louvre-muzesi-piramidi-tasarruf-icin-erken-karartildi-1061332410.html
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belçika, yol, aydınlatma, enerji
belçika, yol, aydınlatma, enerji
Avrupa'da enerji krizi: Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor
17:06 20.09.2022 (güncellendi: 17:10 20.09.2022) Abone ol
Belçika'nın Valon bölge yönetimi, artan enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketimini azaltmak için yerel saatle 22.00-05.00 arasında otoyol aydınlatmalarını söndürecek.
Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında 'otoyol ışıklarının söndürülmesi' uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.
Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.
Eylül ayı başında Valon Bölge Hükümeti tarafından talep edilen ve ilgili kurumlar ile Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu hayata geçirilen pilot projenin üç ay uygulanmasından sonra 400 bin euro'luk bir tasarruf sağlanması bekleniyor.