https://sputniknews.com.tr/20220920/arastirma-belcikalilarin-yuzde-64u-enerji-faturalarini-odeme-konusunda-endiseli-1061436234.html

Araştırma: Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli

Araştırma: Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli

Belçika'da yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 64'ü fazlasının elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T19:48+0300

2022-09-20T19:48+0300

2022-09-20T19:48+0300

avrupa'da enerji krizi

belçika

fatura

elektrik

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053146167_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_d546d4579deafc4ee122573a35effa21.jpg

Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı.Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti.Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uyguluyor. Ülkede doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 euro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına, kalorifer yakıtı ile ısınanlara 300 euro destek sağlanmasına karar verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, fatura, elektrik, doğalgaz