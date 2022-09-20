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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220920/arastirma-belcikalilarin-yuzde-64u-enerji-faturalarini-odeme-konusunda-endiseli-1061436234.html
Araştırma: Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli
Araştırma: Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli
Belçika'da yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 64'ü fazlasının elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T19:48+0300
2022-09-20T19:48+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
fatura
elektrik
doğalgaz
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Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı.Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti.Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uyguluyor. Ülkede doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 euro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına, kalorifer yakıtı ile ısınanlara 300 euro destek sağlanmasına karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220920/avrupada-enerji-krizi-belcikada-otoyol-aydinlatmalari-kapatiliyor-1061427129.html
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belçika, fatura, elektrik, doğalgaz
belçika, fatura, elektrik, doğalgaz

Araştırma: Belçikalıların yüzde 64'ü enerji faturalarını ödeme konusunda endişeli

19:48 20.09.2022
© DHAOrdu'da kar, kış, insan boyu
Ordu'da kar, kış, insan boyu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© DHA
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Belçika'da yapılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 64'ü fazlasının elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememekten korktuğunu ortaya koydu.
Belçika'nın Le Soir gazetesi, RTL kanalı ve Ipsos şirketi, ülkede eylül ayında 2 bin 602 kişiyle yaptıkları ortak araştırmanın sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, Belçikalılar enerji faturalarını daha yakından takip ediyor. Ülkede yaşayanların yüzde 80'i daha az elektrik, gaz, su ve kalorifer yakıtı kullanmaya başladı.
Vatandaşların yüzde 40'ı yüksek enerji faturalarını ödeyebilmek için daha fazla tasarruf etmek veya borç almak zorunda kaldı.
Belçikalıların 3'te 1'i artan enerji fiyatları nedeniyle sağlık harcamalarını düşürmek zorunda kaldı. Belçikalıların yüzde 64'ü, enerji faturalarını ödeyememekten korktuğunu ifade etti.
Enerji faturalarını ödeyememekten korkanların oranı Valon Bölgesi'nde yüzde 73, Brüksel Bölgesi'nde yüzde 70 ve Flaman Bölgesi'nde yüzde 59 oldu.
Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.
Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uyguluyor. Ülkede doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.
Belçika'da kasım ve aralık aylarında hane başına aylık 135 euro doğal gaz ve 61 avro da elektrik yardımında bulunulmasına, kalorifer yakıtı ile ısınanlara 300 euro destek sağlanmasına karar verilmişti.
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