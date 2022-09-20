https://sputniknews.com.tr/20220920/ankarada-supheli-paket-funye-ile-patlatildi-1061406134.html
Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T06:28+0300
2022-09-20T06:28+0300
2022-09-20T06:28+0300
türkiye
ankara
mamak
bomba imha
bomba imha ekibi
şüpheli paket
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Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.
türkiye
ankara
mamak
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MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, mamak, bomba imha, bomba imha ekibi, şüpheli paket
ankara, mamak, bomba imha, bomba imha ekibi, şüpheli paket
Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.
Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.