https://sputniknews.com.tr/20220920/ankarada-supheli-paket-funye-ile-patlatildi-1061406134.html

Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Ankara'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde şüpheli bir paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T06:28+0300

2022-09-20T06:28+0300

2022-09-20T06:28+0300

türkiye

ankara

mamak

bomba imha

bomba imha ekibi

şüpheli paket

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Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Mamak Türközü Mahallesi 437. Cadde'de meydana geldi. Bir binanın önünde paket gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından paket, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.Endişe yaratan paketten tamir için kullanan aletler çıktı.

türkiye

ankara

mamak

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ankara, mamak, bomba imha, bomba imha ekibi, şüpheli paket