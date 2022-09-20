https://sputniknews.com.tr/20220920/ankarada-camasir-suyu-ile-kedi-olumune-inceleme-1061418359.html
Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme
Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme
Ankara Keçiören'de sokakta baygın bulunan ve veteriner kliniğinde ölen kedinin çamaşır suyundan zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri, son 1 ayda 4... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:39+0300
2022-09-20T13:39+0300
2022-09-20T13:39+0300
yaşam
türkiye
ankara
keçiören
kedi
çamaşır suyu
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy Mahallesi'nde, önceki gün sokakta baygın bulunan kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Üzerinde yoğun çamaşır suyu kokusu olan kedi, veterinerin müdahalesine rağmen öldü.Yapılan ilk incelemede kedinin çamaşır suyundan zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.Kediyi can çekişirken bulup, veterinere götüren mahalle sakinlerinden Sevda Akpınar, mahallede oturan N.T.'yi kedinin üzerine çamaşır suyu dökerken görenler olduğunu söyleyerek şikayette bulundu.Kedi, bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, otopsi yapılmak üzere götürüldü.'Pet şişeden bir şeyler dökmüş'Sevda Akpınar, kediyi can çekişirken sokakta bulduğunu belirterek, komşusu N.T. hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.Akpınar, şöyle konuştu:'Su döktüğünü sanmıştım'Görgü tanığı mahalle sakinlerinden Savaç Çoban ise komşusunun kedinin üzerine su döktüğünü sandığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20211031/muglada-21-kedinin-zehirlenmesi-ile-ilgili-sorusturma-baslatildi--1050353709.html
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türkiye, ankara, keçiören, kedi, çamaşır suyu
Ankara'da çamaşır suyu ile kedi ölümüne inceleme
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Ankara Keçiören'de sokakta baygın bulunan ve veteriner kliniğinde ölen kedinin çamaşır suyundan zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri, son 1 ayda 4. kedinin aynı şekilde zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek şikayette bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Hasköy Mahallesi'nde, önceki gün sokakta baygın bulunan kedi, veteriner kliniğine götürüldü. Üzerinde yoğun çamaşır suyu kokusu olan kedi, veterinerin müdahalesine rağmen öldü.
Yapılan ilk incelemede kedinin çamaşır suyundan zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.
Kediyi can çekişirken bulup, veterinere götüren mahalle sakinlerinden Sevda Akpınar, mahallede oturan N.T.'yi kedinin üzerine çamaşır suyu dökerken görenler olduğunu söyleyerek şikayette bulundu.
Kedi, bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak, otopsi yapılmak üzere götürüldü.
'Pet şişeden bir şeyler dökmüş'
Sevda Akpınar, kediyi can çekişirken sokakta bulduğunu belirterek, komşusu N.T. hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.
"Sabah perişan halde bulduk kediyi, veterinere götürdüm. Üstünde aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu vardı. Komşumuz olan kadın pet şişenin içerisinden kedinin üzerine bir şeyler dökmüş. Veterinerin de direkt söylediği yoğun aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu olduğu. Tüm solunum yolu tahriş olmuş, paramparça olmuş. Tüm raporlarını da aldık. Son bir ay içerisinde bu 4'üncü kedi, bu şekilde ölen. Kediler ne yapıyor bu insanlara? 'İstemiyorum' dedi, yuvalarını yıktı. Biz mamalarını koyuyoruz, su kaplarını koyuyoruz hepsini atıyor. Kediye otopsi yapılacak ve asıl ölüm nedeni nedir anlaşılacak.''
'Su döktüğünü sanmıştım'
Görgü tanığı mahalle sakinlerinden Savaç Çoban ise komşusunun kedinin üzerine su döktüğünü sandığını belirtti.