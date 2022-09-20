https://sputniknews.com.tr/20220920/altili-masanin-ilk-uc-gundemi-belirlendi-1061406830.html

'Altılı masanın ilk üç gündemi belirlendi'

'Altılı masanın ilk üç gündemi belirlendi'

İkinci tur görüşmelerini gerçekleştirecek olan Altılı Masa’nın ilk gündemi Siyasi Ahlak Yasası, İstanbul sözleşmesi ve Strateji Planlama Teşkilatı olacak... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T07:31+0300

2022-09-20T07:31+0300

2022-09-20T07:31+0300

politika

muhalefet

seçim

chp

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Altılı masa 2. tur görüşmelerin ilk toplantısını 2 Ekim günü yapacak. Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Alt komitelerin masaya getirecekleri konular da netleşiyor. Meclis çoğunluğu elde edilirse ilk bir hafta içinde “Siyasi ahlak yasası, İstanbul Sözleşmesi ve Strateji Planlama Teşkilatı'”yasaları çıkarılacak. Göçmenler, Dış politika, Tarım, Sanayi ve Eğitimde atılacak adımlar için de planlamalar yapıldı. TBMM'de elde edilecek çoğunluğa göre Anayasal değişiklikler devreye sokulacak.KILIÇDAROĞLU İSMİ ÖN PLANDACumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi giderek kuvvet kazanırken, adayın kim olacağı alt komitelerde yapılacak ön çalışmalar sonucu masaya getirilecek. Bu çalışmada aday ismi belirtilmeyecek ancak 13. Cumhurbaşkanının seçimi kazanabilmesi için hangi kriterlere sahip olması, hangi kesimlerde oy potansiyelinin bulunması gerektiği, halkın güven duygusu gibi maddeler vurgulanacak. Adayın seçim kampanyasında yürütmesi gerekli strateji de belirlenecek. Altı siyasi partinin hangi seçim çevresinde listeler üzerinde işbirliği yapacağı ve ortak adaylar konusu da değerlendiriliyor.CHP EV SAHİPLİĞİ YAPACAKMeclis'in 1 Ekim günü açılmasının ardından 2 Ekim'de de CHP'nin ev sahipliğinde 6'lı masanın 2. tur görüşmeleri başlayacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem de bu turun önemli ayağını teşkil edecek. Yeni sisteme geçilene kadar çıkarılacak yasalar ve KHK'lar için çalışmalar da yapıldı. Seçimlerde TBMM'de elde edilecek çoğunluğa göre Anayasal mevzuat değişiklikleri de devreye sokulacak. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılırsa KHK'lar öne çıkacak. TBMM çoğunluğu elde edilirse de çıkarılacak yasalar ön planda olacak.

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