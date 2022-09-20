https://sputniknews.com.tr/20220920/altili-masanin-birinci-yili-ortak-metin-hazirlandi-ortak-aday-belirlenmedi-1061417162.html

Altılı masanın birinci yılı: Ortak metin hazırlandı, ortak aday belirlenmedi

Altılı masanın birinci yılı: Ortak metin hazırlandı, ortak aday belirlenmedi

Parlamenter sisteme dönülmesini hedefleyen altı partinin kurmayları geçen sene eylül ayı sonunda bir araya geldi. Parti kurmaylarının hazırladıkları ortak... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T13:29+0300

2022-09-20T13:29+0300

2022-09-20T13:29+0300

politika

6'lı masa

güçlendirilmiş parlamenter sistem

parlamenter sistem

chp

iyi parti

deva partisi

gelecek

demokrat parti (dp)

saadet partisi

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Parlamenter sisteme geri dönülmesini isteyen partilerin kurmayları, 2021 yılı eylül ayının son günlerinde İstanbul ve Ankara’da akşam yemeklerinde bir araya geldi. Parti temsilcileri genel başkanların onayları sonrasında parlamenter sistem metnini kaleme almak için TBMM’de çalışma başlattı.Ortak metin TBMM’de yazıldıParlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, parlamentonun önemine dikkat çekmek için ortak metin hazırlık toplantılarını TBMM çatısı altında sürdürdü. Toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katıldı. Ortak metin yazım çalışması 5 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de gerçekleştirilen ilk toplantı ile başladı.Ortak metin liderlere sunuldu2021 yılının Aralık ayı sonuna kadar devam eden ortak metin yazım çalışması Ocak ayından liderlere sunuldu. Liderlerin ve partilerin yapmış olduğu değerlendirme sonrasında ortak metin üzerinde düzenlemeler yapıldı. Ocak ayından TBMM’de düzenlenen son toplantının ardından metnin son şekli ilk liderler zirvesine yetiştirildi.İlk liderler zirvesi Ahlatlıbel’deAltı parti kurmaylarının 2021’in Eylül ayında başlattığı çalışmanın ardın, 6 partinin genel başkanları 12 Şubat’ta CHP’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. 6 Lider bu toplantıda ortak metnin 28 Şubat’ta kamuoyu ile paylaşılması kararını aldı. Liderler daha sonrasında belirli aralılarla bir araya geldi. Genel Başkanların 7’nci toplantısı 2 Ekim günü CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.Komisyonlar kuruldu, raporlar açıklandıAltı Parti tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Komisyonu, hazırladıkları raporu kamuoyu ile paylaştı. Komisyon 6 partinin seçim sürecinden atacakları adımları açıkladı. Rapora göre, 200 bin sandık görevlisi eğitme kararı alındı. Altılı masa kapsamında oluşturulan 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' yaptıkları çalışmaları kamuoyuna açıkladı. Komisyon raporunda, kamu maliyesindeki durum ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı kurulması, TCMB'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi başlıkları yer aldı.Ortak aday ikinci tur görüşmelerine kaldıAltılı parti liderlerinin ilk tur toplantıları Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tamamlandı. Altınlı partinin ikinci tur görüşmeleri seçim dönemi sürecinde gerçekleşecek. Bu nedenle ikinci tur görüşmelerin temel gündemin ortak aday olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220905/kilicdaroglu-altili-masa-uzlasirsa-cumhurbaskani-adayligina-hazirim-1060808147.html

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6'lı masa, güçlendirilmiş parlamenter sistem, parlamenter sistem, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek, demokrat parti (dp), saadet partisi