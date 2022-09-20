https://sputniknews.com.tr/20220920/alman-politikacidan-turkiyenin-sioye-katilma-niyetinde-sert-cevap-verme-cagrisi-1061398118.html
Alman politikacıdan Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma niyetinde sert cevap verme çağrısı
Alman politikacıdan Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma niyetinde sert cevap verme çağrısı
Alman Federal Meclisi’nin Birlik 90/Yeşiller partili üyesi Jürgen Trittin, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma isteğinin Avrupa Birliği’nin bu... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T01:11+0300
2022-09-20T01:11+0300
2022-09-20T01:11+0300
dünya
şangay işbirliği örgütü
türkiye
almanya
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Die Welt’e konuşan Trittin, “Türkiye, NATO’nun, BM’nin Libya’ya silah ambargosunun uygulanmasını izlemesini engelliyor. Yunanistan’ın ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları yapıyor. NATO üyesi olan Türkiye, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların teğet geçilmesi için Çin’den daha fazlasını yapıyor. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını geciktiriyor. Şimdi de İran’la beraber ŞİÖ’ye katılmak istiyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin NATO’dan ihraç edilmesinin mümkün olmaması durumunda, bu ülkeye yaptırım uygulanması konusunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Alman siyasetçi, “NATO ve Avrupa Birliği, Erdoğan’ın onları kandırmasına daha ne kadar izin vereceklerini kendilerine sormalı” dedi.
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şangay işbirliği örgütü, türkiye, almanya
şangay işbirliği örgütü, türkiye, almanya
Alman politikacıdan Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma niyetinde sert cevap verme çağrısı
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Alman Federal Meclisi’nin Birlik 90/Yeşiller partili üyesi Jürgen Trittin, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma isteğinin Avrupa Birliği’nin bu ülkeyle ilişkileri gözden geçirmesine yol açması gerektiğini belirtti.
Die Welt’e konuşan Trittin, “Türkiye, NATO’nun, BM’nin Libya’ya silah ambargosunun uygulanmasını izlemesini engelliyor. Yunanistan’ın ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları yapıyor. NATO üyesi olan Türkiye, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların teğet geçilmesi için Çin’den daha fazlasını yapıyor. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını geciktiriyor. Şimdi de İran’la beraber ŞİÖ’ye katılmak istiyor” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin NATO’dan ihraç edilmesinin mümkün olmaması durumunda, bu ülkeye yaptırım uygulanması konusunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Alman siyasetçi, “NATO ve Avrupa Birliği, Erdoğan’ın onları kandırmasına daha ne kadar izin vereceklerini kendilerine sormalı” dedi.