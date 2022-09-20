https://sputniknews.com.tr/20220920/alman-politikacidan-turkiyenin-sioye-katilma-niyetinde-sert-cevap-verme-cagrisi-1061398118.html

Alman politikacıdan Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma niyetinde sert cevap verme çağrısı

Alman politikacıdan Türkiye’nin ŞİÖ’ye katılma niyetinde sert cevap verme çağrısı

Alman Federal Meclisi’nin Birlik 90/Yeşiller partili üyesi Jürgen Trittin, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma isteğinin Avrupa Birliği’nin bu... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T01:11+0300

2022-09-20T01:11+0300

2022-09-20T01:11+0300

dünya

şangay işbirliği örgütü

türkiye

almanya

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Die Welt’e konuşan Trittin, “Türkiye, NATO’nun, BM’nin Libya’ya silah ambargosunun uygulanmasını izlemesini engelliyor. Yunanistan’ın ekonomik bölgesinde sondaj çalışmaları yapıyor. NATO üyesi olan Türkiye, Avrupa’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların teğet geçilmesi için Çin’den daha fazlasını yapıyor. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını geciktiriyor. Şimdi de İran’la beraber ŞİÖ’ye katılmak istiyor” ifadesini kullandı.Türkiye’nin NATO’dan ihraç edilmesinin mümkün olmaması durumunda, bu ülkeye yaptırım uygulanması konusunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Alman siyasetçi, “NATO ve Avrupa Birliği, Erdoğan’ın onları kandırmasına daha ne kadar izin vereceklerini kendilerine sormalı” dedi.

almanya

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