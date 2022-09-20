Akdeniz'de acil durum çağrısı yapan 300 göçmen kurtarıldı
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu
Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 300 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.
İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.
Merkez tarafından, "İnmarsat C Telex" cihazından gemi kaptanına sahil güvenlik botları ile buluşma rotası verildi.
Genel Müdürlüğün paylaşımına göre, "PAOLO TOPIC", 300 göçmenle beraber SGK botları buluşma noktasına ulaştı.
19.09.2022 günü KKTC Türk Radyo tarafından AAKKM'ye; Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk AK Sahası içerisinde,300 göçmen taşıyan 20 m bir botun mayday çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verilmiş, ihbar SGK Harekat Merkezine iletilmiştir. pic.twitter.com/cx9y7eiSYP— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) September 20, 2022