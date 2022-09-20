https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-urdune-364-milyon-euro-hibe-1061396159.html

AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe

AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe

Avrupa Birliği'nin (AB), Ürdün'e 2024 yılına kadar 364 milyon euro tutarında hibe taahhüdünde bulunduğunu duyuruldu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

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Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.Bu çerçevede, AB'nin Ürdün'e 2021 ve 2024 yılları arasında 364 milyon euro tutarında hibe yardımı sağlama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.ABD ile Ürdün arasında da 16 Eylül Cuma günü Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalandığı duyurulmuştu.

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