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https://sputniknews.com.tr/20220920/abden-urdune-364-milyon-euro-hibe-1061396159.html
AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe
AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe
Avrupa Birliği'nin (AB), Ürdün'e 2024 yılına kadar 364 milyon euro tutarında hibe taahhüdünde bulunduğunu duyuruldu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T00:00+0300
2022-09-20T00:01+0300
dünya
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ürdün
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Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.Bu çerçevede, AB'nin Ürdün'e 2021 ve 2024 yılları arasında 364 milyon euro tutarında hibe yardımı sağlama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.ABD ile Ürdün arasında da 16 Eylül Cuma günü Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalandığı duyurulmuştu.
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ekonomi, ürdün, ab, avrupa birliği, petra
ekonomi, ürdün, ab, avrupa birliği, petra

AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe

00:00 20.09.2022 (güncellendi: 00:01 20.09.2022)
© Twitter Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.
Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
© Twitter
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Avrupa Birliği'nin (AB), Ürdün'e 2024 yılına kadar 364 milyon euro tutarında hibe taahhüdünde bulunduğunu duyuruldu.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.
Bu çerçevede, AB'nin Ürdün'e 2021 ve 2024 yılları arasında 364 milyon euro tutarında hibe yardımı sağlama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.
ABD ile Ürdün arasında da 16 Eylül Cuma günü Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalandığı duyurulmuştu.
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