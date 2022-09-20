https://sputniknews.com.tr/20220920/abd-disisleri-bakani-blinken-azeri-ve-ermeni-mevkidaslariyla-new-yorkta-gorustu--1061404938.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla New York'ta görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla New York'ta görüştü

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile New York'ta üçlü toplantı yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T04:35+0300

2022-09-20T04:35+0300

2022-09-20T04:50+0300

dünya

azerbaycan

ermenistan

savaş

antony blinken

ceyhun bayramov

ararat mirzoyan

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1061405046_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4dd5554e5cd017451f0c6a7091f391c7.jpg

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar son günlerde tırmanışa geçmişken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Toplantıları için gittiği New York kentinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile üçlü toplantı yaptı.Toplantıdan önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Blinken, "Ermenistan ve Azerbaycan'dan meslektaşlarıma bugün burada oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Geçen haftaki çatışmalarda ölen ya da yaralananların ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunarak başlamak istiyorum. Çatışmanın sona ermesi ve son birkaç gündür herhangi bir ek askeri eylem olmaması bizi umutlandırıyor" dedi.Hem Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı son görüşmelerde her iki liderin de kendisine barışa hazır olduklarını söylediğini belirten Blinken, "Güçlü, sürekli diplomatik angajman herkes için en iyi yoldur. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki farklılıkların askeri bir çözümü yok. Ama bence, farklılıkları diplomasi yoluyla çözen kalıcı bir barışa giden bir yol var. ABD bu çabaları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdır" diye konuştu.İki ülke arasındaki ilk doğrudan temas olarak kayda geçen bu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, (çatışmalarda) hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti çatışmaların önlenmesi gerektiğini vurguladı ve barış sürecine geri dönüşün önemini vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.Price, üç bakanın bu süreçte atılacak sonraki adımları ele aldığını ifade ederek, "Bakan tarafları ay sonundan önce tekrar görüşmeye teşvik etti" bilgisini paylaştı.Guterres-Bayramov görüşmesiBM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırında tırmanan gerginliği ele aldı.BM'den yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Aziz Bayramov ile Azerbaycan ve Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, ateşkesin devam edeceğine dair umudunu dile getirdi ve Birleşmiş Milletler'in iki ülke arasındaki gerilimi barışçıl yollarla çözmeye yönelik tüm çabalara verdiği desteğin altını çizdi" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220919/ermenistan-pelosi-abdyi-turkiye-ile-zitlasmada-dostumuz-olarak-tanimladi-1061370200.html

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, ermenistan, savaş, antony blinken, ceyhun bayramov, ararat mirzoyan, görüşme